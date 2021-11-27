27 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

27 листопада 2021 , 09:06
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Джерело:

24 канал

27 листопада вшановують святого апостола Пилипа, який був наймолодшим учнем Ісуса. Цей день є останнім перед початком великого Різдвяного посту, який в народі також називають Пилипівкою.

Іменини 27 листопада святкує Пилип.

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Прикмети 27 листопада

  • Іній на деревах, значить у майбутньому році буде добрий урожай вівса.
  • Сніжна і хмарна погода віщує негоду в травні наступного року.
  • Пішов дощ на Пилипа – можна сподіватися на багатий урожай пшениці.
  • Ворона каркає 27 листопада – невдовзі чекайте відлиги.
  • Хмарність або снігопад віщують непогожий травень.


27 листопада – яке свято

Що не можна робити 27 листопада

  • На Пилипа не варто ходити у ліс. 
  • Не перепрацьовуйте 27 листопада, дозвольте собі відпочити від усіх тривог й проблем.
  • Не брешіть цього дня батькам.
Автор: Андріана Будиш