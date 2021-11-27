27 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
27 листопада 2021 , 09:06Читать новость на русском
Джерело:24 канал
27 листопада вшановують святого апостола Пилипа, який був наймолодшим учнем Ісуса. Цей день є останнім перед початком великого Різдвяного посту, який в народі також називають Пилипівкою.
Іменини 27 листопада святкує Пилип.
До слова Гороскоп на тиждень 22 – 28 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку
Прикмети 27 листопада
- Іній на деревах, значить у майбутньому році буде добрий урожай вівса.
- Сніжна і хмарна погода віщує негоду в травні наступного року.
- Пішов дощ на Пилипа – можна сподіватися на багатий урожай пшениці.
- Ворона каркає 27 листопада – невдовзі чекайте відлиги.
- Хмарність або снігопад віщують непогожий травень.
27 листопада – яке свято
Що не можна робити 27 листопада
- На Пилипа не варто ходити у ліс.
- Не перепрацьовуйте 27 листопада, дозвольте собі відпочити від усіх тривог й проблем.
- Не брешіть цього дня батькам.