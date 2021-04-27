4 травня церква вшановує пам'ять мученика Януарія. Святий відомий у світі особливим дивом – він може здійснювати бажання. Януарій може виконати будь-яке прохання тричі на рік і в день його вшанування. Для цього необхідно правильно помолитись та подякувати за все, що маєте.

Іменини відзначають: Максим, Андрій, Ольга. Також читайте Вихідні у травні 2021 року: скільки днів українці відпочиватимуть на Пасху й травневі свята Прикмети 4 травня Черемшина цього дня почала цвісти – чекайте дуже спекотного і посушливого літа. Чим раніше з'явиться цвіт, тим сильніше буде спека.

Квітів на черемшині з'явилося дуже багато – очікуйте літніх дощів.

Перший грім звучить сильно і гулко – чекайте багатого врожаю хліба.

Дрібний дощ 4 травня йде повільно – буде негода.

Святий священномученик Януарій Що не можна робити 4 травня Не робіть спонтанних покупок 4 травня, адже ця річ вам довго не послугує.

Не перепрацьовуйте.

Не можна кричати і нервуватись.