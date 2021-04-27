4 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
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4 травня церква вшановує пам'ять мученика Януарія. Святий відомий у світі особливим дивом – він може здійснювати бажання. Януарій може виконати будь-яке прохання тричі на рік і в день його вшанування. Для цього необхідно правильно помолитись та подякувати за все, що маєте.
Джерело:24 канал
Іменини відзначають: Максим, Андрій, Ольга.
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Прикмети 4 травня
- Черемшина цього дня почала цвісти – чекайте дуже спекотного і посушливого літа. Чим раніше з'явиться цвіт, тим сильніше буде спека.
- Квітів на черемшині з'явилося дуже багато – очікуйте літніх дощів.
- Перший грім звучить сильно і гулко – чекайте багатого врожаю хліба.
- Дрібний дощ 4 травня йде повільно – буде негода.
Святий священномученик Януарій
Що не можна робити 4 травня
- Не робіть спонтанних покупок 4 травня, адже ця річ вам довго не послугує.
- Не перепрацьовуйте.
- Не можна кричати і нервуватись.
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