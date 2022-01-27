День пам'яті жертв Голокосту-2022: історія та заходи скорботного свята

27 січня увесь світ відзначає Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Ця сумна подія назавжди залишиться кривавим слідом в українській і світовій історії.

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту вшановують із 2005 року, за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН. В ухваленій резолюції стверджувалося, що "Голокост, який привів до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості представників інших національностей, буде завжди слугувати всім людям пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження…".

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Історія Дня пам'яті жертв Голокосту

Як відомо, нацистська Німеччина вела політику антисемітизму й жорсткого винищувала єврейське населення по всій Європі. Це моторошне явище відбувалося у період 1933 – 1945 років й у подальшому отримало назву – Голокост.



День пам'яті жертв Голокосту / Фото Pixabay

Нацисти вбили близько третини євреїв у всьому світі, замордовуючи їх у концтаборах і газових камерах. Злочинці не шкодували ні дітей, ні літніх людей й винищували цілі єврейські родини. На жаль, до сьогодні не збереглися усі імена покійних.

Дату 27 січня вибирали не просто так, адже саме цього дня у 1945 році солдати СРСР звільнили від нацистів один із найбільших концтаборів – Освенцим.

Заходи вшанування пам'яті жертв Голокосту-2022

Страшний геноцид євреїв зачепив і Україну. Тут, у київському Бабиному Яру, нацисти знищили від 100 до 150 тисяч людей. За дослідженнями істориків, лише протягом 29 – 30 вересня 1941 року у Бабиному Яру німці розстріляли понад 33 тисячі людей.

До слова Назвали імена 159 нацистів, які вбивали євреїв у Бабиному Яру

В Україні до відзначання Дня пам'яті жертв Голокосту долучились у 2012 році. Щорічно у цю скорботну дату у містах запалюють свічки біля меморіалів й відкривають виставки. У школах вчителі проводять спеціальні уроки історії, під час яких знайомлять дітей з цим злочином проти людства.

У столиці заходи проводять біля братської могили євреїв у Бабиному Яру. Традиційно, тут організовують різноманітні інсталяції. Цьогоріч у цьому місці відбудеться спільна молитва рабинів.