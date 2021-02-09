9 лютого відзначають міжнародне професійне свято – День стоматолога. Ця професія вважається дуже важливою і є однією із найдревніших. Привітайте усіх родичів, друзів і знайомих, які мають стосунок до професії стоматолога, найкращими картинками-привітаннями.

Історія цього професійного свята сягає сивої давнини й колись у давньому суспільстві, стоматолог вважався однією із найсолідніших та найшанованіших професій. Вони лікували зуби фараонів, царів та імператорів й їхні послуги міг собі дозволити не кожен. У сучасному ж світі професія стоматолога не втрачає своєї актуальності, тож якщо у вас є знайомі, друзі або ж родичі стоматологи – неодмінно привітайте їх зі святом!

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День стоматолога: картинки-привітання з професійним святом



День стоматолога: картинки



День стоматолога 2021



День стоматолога в Україні



Привітання з Днем стоматолога



Картинки-привітання: День стоматолога 2021



Привітання День стоматолога



9 лютого відзначають День стоматолога



Вітаю з Днем стоматолога!



Міжнародний День стоматолога: привітання