Світ відзначає Рамадан: правила й календар священного місяця мусульман

Рамадан – один із найважливіших періодів у мусульманській культурі, який ще по-іншому називають п'ятим стовпом ісламу. Це час осмислення і духовного очищення, однак для того, щоб приступити до Рамадану справжній мусульманин повинен відмовитися від багатьох речей й дотримуватись низки суворих правил.

Згідно до історії мусульманства, у місяць Рамадан пророку Мухаммеду було відкрито одкровення від Всевишнього, які вподальшому стали основою священної книги Коран. Піст у Рамадан є доволі суворим, однак мусульмани зустрічають його дуже радісно, адже знають, що цей час є найкращим періодом, аби підтвердити силу своєї віри.

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Календар Рамадану-2021

Рамадан є дев'ятим місяцем ісламського календаря й триває він 30 днів. У 2021 році священний піст мусульман почнеться 12 квітня після заходу сонця, а закінчиться 12 травня.



Календар Рамадану-2021 / Фото Pixabay

Перший Таравіх-намаз мусульмани здійснюватимуть 12 квітня, а останній відбудеться 11 травня. Одразу після закінчення Рамадану, 13 травня, віряни відзначатимуть Ураза-байрам – важливе свято, яке знаменує завершення довгого суворого посту.

Якими є правила Рамадану-2021

У священний місяць Рамадан існує перелік спеціальних правил і заборон, яких потрібно дотримуватись кожному мусульманину, аби не зганьбити себе і свою віру. Так, під час Рамадану мусульманин може їсти і пити лише двічі на добу – до світанку і після заходу сонця. Час перед сходом сонця для здійснення трапези називають сухур, після заходу – іфтар.



Правила Рамадану-2021 / Фото Pexels

Однак, під час дня, тобто від сходу сонця до заходу сонця вживати їжу та пити воду забороняється. У Рамадан є безліч засторог, в яких чітко описано, що не можна робити у це свято: заборонено палити, вдихати дим, вести статеве життя та вживати медикаменти. Проте, у зв'язку з пандемією, мусульманам дозволили здійснювати вакцинацію від COVID-19.

Якими є правила Рамадану для жінок та чоловіків

За релігійними правилами, від посту звільнялись лише люди літнього віку, вагітні жінки, або жінки, які лиш народили і вигодовують дитину, душевнохворі та ті, хто в період Рамадану подорожує і не перебуває вдома. Якщо людина з якихось причин не може відбути піст, то для неї він переноситься.



Які правила Рамадану-2021 / Фото Pixabay

Протягом Рамадану мусульмани повинні здійснювати кілька намазів, тобто канонічних молитов. Молитися рекомендується в мечеті, в оточенні інших мусульман. Місце, де відбувається молитва має бути чистим. Згідно до звичаїв, жінки повинні молитися окремо від чоловіків. Під час здійснення намазу не можна розмовляти, їсти, пити та сміятися. Також заборонено молитися точно опівдні і в моменти сходу і заходу сонця.

Що можна їсти в Рамадан

Перед сходом сонця, на сухур рекомендовано вживати страви з круп, хліб з пророщеного зерна та салати з овочів. Можна їсти сухофрукти та фрукти. Ввечері вживають фініки, або ж будь-які інші продукти, насичені глюкозою. Також можна вживати овочеві страви. Дозволено їсти випічку, свіжі фрукти, випивати склянку води, компоту, кисілю чи морсу.



Рамадан 2021: що можна їсти / Фото Pexels