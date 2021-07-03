3 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать

3 июля 2021 , 09:00
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Источник:

24 канал

3 июля отмечают память святого Мефодия. Мефодий известен своими переводческими работами Священного Писания, а также рядом произведений, в которых отстаивалась христианская вера.

Именины 3 июля празднует Мефодий.

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Приметы 3 июля

  • На Мефодия дождь – такая же погода будет и следующих 40 дней.
  • Лягушки прыгают в траву – будет дождь.
  • Паук плетет паутину – ожидайте ясной погоды.


Приметы 3 июля / Фото Pixabay

Что нельзя делать 3 июля

  • Если 3 июля вам хотят испортить настроение – не ведитесь на провокации и отдалитесь от этого человека на некоторое время.
  • Не перегружайте себя работой.
Автор: Квітослава Туз