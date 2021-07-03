3 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать
3 июля 2021 , 09:00Читати новину українською
Источник:24 канал
3 июля отмечают память святого Мефодия. Мефодий известен своими переводческими работами Священного Писания, а также рядом произведений, в которых отстаивалась христианская вера.
Именины 3 июля празднует Мефодий.
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Приметы 3 июля
- На Мефодия дождь – такая же погода будет и следующих 40 дней.
- Лягушки прыгают в траву – будет дождь.
- Паук плетет паутину – ожидайте ясной погоды.
Приметы 3 июля / Фото Pixabay
Что нельзя делать 3 июля
- Если 3 июля вам хотят испортить настроение – не ведитесь на провокации и отдалитесь от этого человека на некоторое время.
- Не перегружайте себя работой.