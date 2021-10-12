12 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

12 октября 2021 , 08:32
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Источник:

24 канал

12 октября в народном календаре чествуют Феофана Милостивого. Святой прославился своей добротой, ведь помогал всем бедным и обездоленным.

Именины сегодня празднует Тарас.

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Приметы 12 октября

  • На Феофана много звезд – осень будет сухой.
  • Туман 12 октября обещает теплую осень.
  • Грибы поздно появились в лесу – первый снег также выпадет поздно.


12 октября: приметы

Что нельзя делать 12 октября

  • Не покупайте ценные вещи.
  • 12 октября лучше не отправляться в дальний путь, чтобы не попасть в беду.
  • Не врите.
Автор: Андріана Будиш