12 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
12 октября 2021 , 08:32Читати новину українською
Источник:24 канал
12 октября в народном календаре чествуют Феофана Милостивого. Святой прославился своей добротой, ведь помогал всем бедным и обездоленным.
Именины сегодня празднует Тарас.
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Приметы 12 октября
- На Феофана много звезд – осень будет сухой.
- Туман 12 октября обещает теплую осень.
- Грибы поздно появились в лесу – первый снег также выпадет поздно.
12 октября: приметы
Что нельзя делать 12 октября
- Не покупайте ценные вещи.
- 12 октября лучше не отправляться в дальний путь, чтобы не попасть в беду.
- Не врите.