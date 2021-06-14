14 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

14 июня в народном календаре отмечают день Устина и Харитона. Святой Устин увлекался философией, а в 30 лет принял крещение и отправился проповедовать христианство по Римской империи. Что нельзя делать 14 июня – читайте далее.
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Приметы 14 июня
- Утро 14 июня пасмурное – ждите хорошего урожая.
- Ветер дует с западной стороны – ждите ухудшения погоды в ближайшее время.
Что нельзя делать 14 июня
- Не стоит 14 июня работать на огороде, ведь верили, что так можно накликать на хозяйство пожар.
- Не ссорьтесь.
- Не употребляйте сегодня алкоголь.
- Старайтесь провести день в тишине.