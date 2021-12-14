15 декабря – какой сегодня праздник и чего нельзя делать
14 декабря 2021 , 15:18
Источник:24 канал
15 декабря 2020 празднуют день святого Аввакума, который был восьмым из 12 малых библейских пророков. Святой написал собственную книгу пророчеств, состоящую из трех частей. Считается, что Аввакум предсказал падение Иерусалима.
Именины 15 декабря отмечают Маргарита, Борис и Матвей.
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Приметы 15 декабря
- Ночью месяц тучи заслоняют – будет метель.
- Много снега нападало – следующий год будет урожайным.
- Ночью хорошо видны мерцающие звезды – ждите мороза.
15 декабря – праздник пророка Аввакума
Что нельзя делать 15 декабря
- Не планируйте много дел. Для начала разберитесь с теми задачами, которые необходимо решить незамедлительно.
- Старайтесь не обижаться на людей.
- Не забывайте учиться. Самосовершенствование – это путь к успеху.