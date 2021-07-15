15 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
15 июля 2021 , 08:32Читати новину українською
Источник:24 канал
15 июля 2021 года в христианском календаре отмечают память святого Фотия, который был митрополитом Киевским. Также 15 июля верующие празднуют Положение ризы Пресвятой Богородицы. Что нельзя делать 15 июля читайте дальше.
День Ангела 15 июля отмечает Арсений.
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Приметы 15 июля
- 15 июля на деревьях уже пожелтели листья, то осень будет ранней.
- Если в лесу много ягод, то зима будет морозной.
- Если птицы летают низко, то день пройдет с грозой.
Что нельзя делать 15 июля
- В этот день не стоит работать в поле.
- Не думайте 15 июля в негативном русле.
- Не обижайте людей.
- Не проводите 15 июля в одиночестве.