15 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
15 октября 2021 , 08:28Читати новину українською
Источник:24 канал
15 октября верующие отмечают день трех мучеников: Киприана, Феоктиста и Юстины, которые жили в IV веке и погибли за христианскую веру. Также 15 октября церковь чтит память Андрея Блаженного, обладавшего даром пророчества. Ради Господа святой Андрей пошел на подвиг –добровольно сошел с ума и терпел издевательства других. За такой поступок и полнейшую покорность Бог и наградил святого.
Именины сегодня празднуют Юстина и Андрей.
Также читайте Гороскоп совместимости пар для всех знаков зодиака
Приметы 15 октября
- Сильный дождь 15 октября означает, что осадки затянутся еще на несколько дней.
- Заморозок утром – погода будет ясной и солнечной.
- Безветренная погода – вечером будет мороз.
15 октября – праздник
Что нельзя делать 15 октября
- Не отказывайте никому в помощи. Ваше добро впоследствии вам вернется.