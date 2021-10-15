15 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

08:28

15 октября верующие отмечают день трех мучеников: Киприана, Феоктиста и Юстины, которые жили в IV веке и погибли за христианскую веру. Также 15 октября церковь чтит память Андрея Блаженного, обладавшего даром пророчества. Ради Господа святой Андрей пошел на подвиг –добровольно сошел с ума и терпел издевательства других. За такой поступок и полнейшую покорность Бог и наградил святого.