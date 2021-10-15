15 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

15 октября 2021 , 08:28
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Источник:

24 канал

15 октября верующие отмечают день трех мучеников: Киприана, Феоктиста и Юстины, которые жили в IV веке и погибли за христианскую веру. Также 15 октября церковь чтит память Андрея Блаженного, обладавшего даром пророчества. Ради Господа святой Андрей пошел на подвиг –добровольно сошел с ума и терпел издевательства других. За такой поступок и полнейшую покорность Бог и наградил святого.

Именины сегодня празднуют Юстина и Андрей.

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Приметы 15 октября

  • Сильный дождь 15 октября означает, что осадки затянутся еще на несколько дней.
  • Заморозок утром – погода будет ясной и солнечной.
  • Безветренная погода – вечером будет мороз.


15 октября – праздник

Что нельзя делать 15 октября

  • Не отказывайте никому в помощи. Ваше добро впоследствии вам вернется.
Автор: Андріана Будиш