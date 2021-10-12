16 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

12 октября 2021 , 11:57

Источник:

24 канал

16 октября церковь празднует день Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. Считают, что Дионисий был учеником самого апостола Павла и после обучения стал первым епископом Афин.

Именины 16 октября празднует Денис.

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Приметы 16 октября

  • Если воробьи перелетают с места на место – будет дождь.
  • Зима будет холодной, если мыши копают норки на южную сторону.
  • Ясной погода будет, если галки собираются в стаи и кричат.
  • Низкие темные тучи в этот день предвещают холод, и, возможно, снегопад.


16 октября – праздник

Что нельзя делать 16 октября

  • Сегодня не берите на себя много ответственности.
  • Все не может быть идеальным, поэтому если вам что-то не удается – не волнуйтесь и не "грызите" себя.
  • Не унывайте и чаще улыбайтесь. Радость притянет в вашу жизнь счастье.
Автор: Андріана Будиш