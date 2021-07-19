19 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

19 июля 2021 , 08:28
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Источник:

24 канал

19 июля почитается память мученика Ермия и других мучеников – пять учеников, пострадавших за веру в Иисуса Христа. По верованиям, 19 июля надо было как можно быстрее проснуться и пробежаться по росе. Считали, что это принесет здоровье.

Именины 19 июля отмечают: Александр, Анатолий, Андрей.

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Приметы 19 июля

  • Растения закрыли свои цветы – ждите непогоды.
  • Если месяц большой и в тумане, то будет похолодание.


Приметы 19 июля / Фото Pixabay

Что нельзя делать 19 июля

  • В этот день нельзя давать или брать деньги в долг.
  • Не рекомендуется в этот день начинать новые дела.
Автор: Квітослава Туз