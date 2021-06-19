19 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

19 июня 2021 , 09:00
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Источник:

24 канал

19 июня отмечают день святого Илариона Далматского. В этот день люди обращают внимание на поведение птиц и насекомых. Что нельзя делать 19 июня читайте в материале.

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Приметы 19 июня

  • Дует северный ветер – летом будет много осадков.
  • Перепелки кричат ночью – будут дожди.
  • Жуки летают вечером – теплая погода продержится долго.


Приметы 19 июня / Фото Pixabay

Что нельзя делать 19 июня

  • В этот день не рекомендуют подметать дом. Верят, что вместе с грязью можно вымести все счастье из дома.
  • Не сквернословьте сегодня.
Автор: Квітослава Туз