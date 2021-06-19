19 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

19 июня отмечают день святого Илариона Далматского. В этот день люди обращают внимание на поведение птиц и насекомых. Что нельзя делать 19 июня читайте в материале.
Именины 19 июня празднуют Сусанна и Георгий.
Кстати Украина встречает праздник Троицы-2021: какой датой выпало событие
Приметы 19 июня
- Дует северный ветер – летом будет много осадков.
- Перепелки кричат ночью – будут дожди.
- Жуки летают вечером – теплая погода продержится долго.
Приметы 19 июня / Фото Pixabay
Что нельзя делать 19 июня
- В этот день не рекомендуют подметать дом. Верят, что вместе с грязью можно вымести все счастье из дома.
- Не сквернословьте сегодня.