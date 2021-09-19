19 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
19 сентября 2021 , 09:13Читати новину українською
Источник:24 канал
19 сентября православные верующие чтят Архангела Михаила, который в христианстве является одним из главных ангелов. Михаила считают главой Божьего войска и, согласно писаниям, именно он будет призывать души людей звуком своей трубы в Судный день.
Именины 19 сентября празднует Михаил.
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Приметы 19 сентября
- На Михаила теплая погода – осень тоже будет теплой.
- Иней 19 сентября – скоро пойдет снег.
- Много ягод на рябине – осень будет холодной.
19 сентября – приметы / Фото Pixabay
Что нельзя делать 19 сентября
- Сегодня строго запрещено употреблять алкоголь.
- Не ссорьтесь ни с кем.
- Не тратьте много денег 19 сентября. Дорогие покупки вам долго не прослужат