19 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

19 сентября 2021 , 09:13
Читати новину українською

Источник:

24 канал

19 сентября православные верующие чтят Архангела Михаила, который в христианстве является одним из главных ангелов. Михаила считают главой Божьего войска и, согласно писаниям, именно он будет призывать души людей звуком своей трубы в Судный день.

Именины 19 сентября празднует Михаил.

К слову Сентябрь-2021: сколько выходных украинцы получат в первом месяце осени

Приметы 19 сентября

  • На Михаила теплая погода – осень тоже будет теплой.
  • Иней 19 сентября – скоро пойдет снег.
  • Много ягод на рябине – осень будет холодной.


19 сентября – приметы / Фото Pixabay

Что нельзя делать 19 сентября

  • Сегодня строго запрещено употреблять алкоголь.
  • Не ссорьтесь ни с кем.
  • Не тратьте много денег 19 сентября. Дорогие покупки вам долго не прослужат
Автор: Андріана Будиш