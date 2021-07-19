20 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
19 июля 2021 , 14:31
Источник:24 канал
20 июля 2021 года отмечают день памяти преподобной Евфросинии, известной, как Авдотья или Евдокия. Обычно в этот день сильно идет дождь, и такая погода затягивается на неделю. Что нельзя делать 20 июля – читайте в материале.
Именины 20 июля празднуют Евдокия и Фома.
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Приметы 20 июля
- Луна прячется за облака 20 июля – будет богатый урожай.
- Много звезд на небе – ждите хорошей погоды.
- Облачно и звезд практически не видно – скоро придут грозы.
- Увидеть радугу утром – к дождю, вечером – к солнечной погоде.
20 июля – какой праздник / Фото Pixabay
Что нельзя делать 20 июля
- 20 июля не сдерживайте своих эмоций. Если вас что-то тревожит или беспокоит, сразу обсуждайте это. Негативные мысли деструктивно влияют на вас, поэтому лучше отпустить их.
- Если вы замечаете, что вам не удаются какие-то дела, то лучше переключиться на другую деятельность. Минимальный отдых освежит ваше мышление и позволит снова войти в жизненный ритм.