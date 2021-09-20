20 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

20 сентября 2021 , 08:30
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Источник:

24 канал

20 сентября народному календарю почитается память мученика Созонта. Также в этот день чтится память преподобного Луки Глубокореченского.

Именины сегодня празднует Евгений.

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Приметы 20 сентября

  • Шишки на деревьях закрылись – к дождю.
  • Журавли летят высоко – к холодной осени.
  • Много шелухи на луке – к суровой зиме.
  • Солнце ярко светит – хорошая погода продержится несколько дней.

Что нельзя делать 20 сентября

  • Воздержитесь от дальних поездок.
  • Не ссорьтесь с родными людьми.
  • Не стоит доверять людям, с которыми недавно познакомились.
Автор: Андріана Будиш