20 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
20 сентября 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
20 сентября народному календарю почитается память мученика Созонта. Также в этот день чтится память преподобного Луки Глубокореченского.
Именины сегодня празднует Евгений.
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Приметы 20 сентября
- Шишки на деревьях закрылись – к дождю.
- Журавли летят высоко – к холодной осени.
- Много шелухи на луке – к суровой зиме.
- Солнце ярко светит – хорошая погода продержится несколько дней.
Что нельзя делать 20 сентября
- Воздержитесь от дальних поездок.
- Не ссорьтесь с родными людьми.
- Не стоит доверять людям, с которыми недавно познакомились.