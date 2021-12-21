21 декабря – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день
21 декабря 2021 , 08:25Читати новину українською
Источник:24 канал
21 декабря чтят память Анфисы Римской. На Анфису всем девушкам предстояло заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Желательно это было делать в одиночестве.
Именины 21 декабря празднует Анфиса.
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Приметы 21 декабря
- 21 декабря метель – лето будет ненастным.
- Если утром синички чирикают, ночью ждите мороза.
- Если птицы под крышу прячутся, будет метель.
- Если день морозный и тихий, зима будет снежной и мягкой.
- Тучи затянули небо – ожидайте оттепель.
- Дождь со снегом падает – на Новый год будет тепло.
Что нельзя делать 21 декабря
- 21 декабря не вспоминайте прошлое и не скучайте по нему. Впереди будет много счастливых мгновений, которые вы запомните на всю жизнь.
- Не сосредоточивайте свое внимание только на работе – позволяйте себе отдыхать.