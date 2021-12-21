21 декабря – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день

21 декабря 2021 , 08:25
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Источник:

24 канал

21 декабря чтят память Анфисы Римской. На Анфису всем девушкам предстояло заниматься рукоделием: прясть, ткать, шить, вышивать. Желательно это было делать в одиночестве.

Именины 21 декабря празднует Анфиса.

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Приметы 21 декабря

  • 21 декабря метель – лето будет ненастным.
  • Если утром синички чирикают, ночью ждите мороза.
  • Если птицы под крышу прячутся, будет метель.
  • Если день морозный и тихий, зима будет снежной и мягкой.
  • Тучи затянули небо – ожидайте оттепель.
  • Дождь со снегом падает – на Новый год будет тепло.

Что нельзя делать 21 декабря

  • 21 декабря не вспоминайте прошлое и не скучайте по нему. Впереди будет много счастливых мгновений, которые вы запомните на всю жизнь.
  • Не сосредоточивайте свое внимание только на работе – позволяйте себе отдыхать.
Автор: Андріана Будиш