21 января – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день

21 января 2022 , 08:39
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Источник:

24 канал

21 января чтят память Емельяна Призимника. Согласно традициям, в этот день прощаются со Святками. Также сегодня чтят память Григория Чудотворца.

Именины отмечают: Агнесса, Григорий, Евгений.

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Приметы 21 января

  • 21 января по ветру определяли погоду: если дует с юга, то летом часто будут грозы.
  • Верят, что сегодня можно предсказать погоду на август. Если падает снег – последний месяц лета будет дождливым, если день выдается солнечным – август будет жарким.
  • Окна в доме 21 января запотели – к оттепели.
  • Человек, заболевший в этот день – скоро поправится.
  • Если за окном мороз – потепление будет нескоро.

Что нельзя делать 21 января

  • Сегодня до обеда нельзя работать. Все дела стоит перенести на вторую половину дня.
  • Не покупайте нынче веревки – это приведет к беде.
  • В этот день запрещено давать любые обещания.
  • Нельзя поднимать с земли вещи, ведь это приведет к потерям.
Автор: Андріана Будиш