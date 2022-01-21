21 января – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день
21 января 2022 , 08:39Читати новину українською
Источник:24 канал
21 января чтят память Емельяна Призимника. Согласно традициям, в этот день прощаются со Святками. Также сегодня чтят память Григория Чудотворца.
Именины отмечают: Агнесса, Григорий, Евгений.
Читайте Гороскоп на неделю 17 - 23 января 2022 для всех знаков Зодиака
Приметы 21 января
- 21 января по ветру определяли погоду: если дует с юга, то летом часто будут грозы.
- Верят, что сегодня можно предсказать погоду на август. Если падает снег – последний месяц лета будет дождливым, если день выдается солнечным – август будет жарким.
- Окна в доме 21 января запотели – к оттепели.
- Человек, заболевший в этот день – скоро поправится.
- Если за окном мороз – потепление будет нескоро.
Что нельзя делать 21 января
- Сегодня до обеда нельзя работать. Все дела стоит перенести на вторую половину дня.
- Не покупайте нынче веревки – это приведет к беде.
- В этот день запрещено давать любые обещания.
- Нельзя поднимать с земли вещи, ведь это приведет к потерям.