22 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

22 июня верующие чтят память святителя Кирилла архиепископа Александрийского и преподобного Кирилла игумена Белозерского. В этот день особое внимание обращали на росу. Верили, что она принесет здоровье.
Именины празднуют: Кирилл, Алексей, Григорий.
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Приметы 22 июня
- Гром утром на Кирилла предвещает продолжительную непогоду.
- Вороны мечутся и кричат – будет дождь.
- Муравьев много вокруг муравейника – будет солнечный день.
Приметы 22 июня / Фото Pexels
Что нельзя делать 22 июня
- Не ссорьтесь сегодня ни с кем.
- Не ругайтесь и не лгите.