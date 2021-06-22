22 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

22 июня 2021 , 08:30
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Источник:

24 канал

22 июня верующие чтят память святителя Кирилла архиепископа Александрийского и преподобного Кирилла игумена Белозерского. В этот день особое внимание обращали на росу. Верили, что она принесет здоровье.

Именины празднуют: Кирилл, Алексей, Григорий.

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Приметы 22 июня

  • Гром утром на Кирилла предвещает продолжительную непогоду.
  • Вороны мечутся и кричат – будет дождь.
  • Муравьев много вокруг муравейника – будет солнечный день.


Приметы 22 июня / Фото Pexels

Что нельзя делать 22 июня

  • Не ссорьтесь сегодня ни с кем.
  • Не ругайтесь и не лгите.
Автор: Квітослава Туз