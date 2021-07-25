25 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

25 июля 2021 , 09:00
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Источник:

24 канал

25 июля в народном календаре отмечают День Прокла. К 25 июля зацветает вода в реках и озерах – появляется ряска, которую часто используют для лечения самых разнообразных болезней.

Именины 25 июля празднуют: Вероника и Арсений.

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Приметы 25 июля

  • Если утром 25 июля нет тумана – будут сильные грозы.
  • В этот день много росы на траве – ожидайте плодородный урожай.


Приметы 25 июля / Фото Pixabay

Что нельзя делать 25 июля

  • Не занимайтесь тяжелым трудом после обеда.
  • Не рекомендуется заниматься рукоделием после захода солнца.
  • Не посещайте сегодня лес.