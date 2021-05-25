25 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

25 мая 2021 , 05:30
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Источник:

24 канал

25 мая 2021 года в народном календаре чествуют Епифания Кипрского. По народным верованиям, он оберегает дом от пожаров и стихий. В этот день популярно было произносить разнообразные заговоры, чтобы защитить своих близких.

Поздравления с Днем ангела принимают: Федор и Евдокия.

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Приметы 25 мая

  • Восход солнца красного цвета – лето будет с засухами.
  • Майских жуков 25 мая много – лето будет солнечным и жарким.
  • Гуси в воде купаются –  будет дождь.
  • Утро 25 мая туманное – грозы будут идти целую неделю.

Что нельзя делать 25 мая

  • Не игнорируйте свой внутренний голос в этот день. На самом деле вы уже знаете, как выйти из сложных ситуаций, которые есть на вашем пути. Для этого лишь стоит прислушаться к себе.
  • Не волнуйтесь сегодня. Переживания и тревога не дадут вам ничего, кроме плохих эмоций.
  • Не ленитесь нынче. Старайтесь целую неделю просыпаться раньше, ведь это пойдет вам на пользу.
Автор: Квітослава Туз