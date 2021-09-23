Именины 25 сентября празднует Федор.
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Приметы 25 сентября
- На деревьях много желтых листьев – к ранней осени.
- Дождь идет – к снежной зиме.
- Сорняки растут высоко – примета, что снега много выпадет.
- Гремит 25 сентября – осень будет теплой.
Что нельзя делать 25 сентября
- Оценивайте свои силы в меру и не набирайте дополнительной ответственности или дополнительных задач. 25 сентября лучше разобраться с текущими делами, а потом планировать другие.
- В этот день нельзя ходить в лес. Пресмыкающиеся возвращаются к своим норам и могут быть агрессивными. Поэтому не рискуйте и не подвергайте себя опасности.