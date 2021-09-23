Именины 25 сентября празднует Федор.

Также Гороскоп на неделю 20 – 26 сентября 2021 для всех знаков Зодиака

Приметы 25 сентября

  • На деревьях много желтых листьев – к ранней осени.
  • Дождь идет – к снежной зиме.
  • Сорняки растут высоко – примета, что снега много выпадет.
  • Гремит 25 сентября – осень будет теплой.

Что нельзя делать 25 сентября

  • Оценивайте свои силы в меру и не набирайте дополнительной ответственности или дополнительных задач. 25 сентября лучше разобраться с текущими делами, а потом планировать другие.
  • В этот день нельзя ходить в лес. Пресмыкающиеся возвращаются к своим норам и могут быть агрессивными. Поэтому не рискуйте и не подвергайте себя опасности.