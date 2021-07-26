26 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
26 июля 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
26 июля 2021 года отмечают день святого архангела Гавриила. Он считается одним из главных ангелов и очень почитается церковью. Именно архангел Гавриил принес Марии весть о том, что скоро она родит Сына Божьего.
Именины 26 июля празднует Гавриил.
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- Теплая и солнечная погода на Гавриила – осень будет теплой.
- Дождь 26 июля предсказывает снежную зиму.
- Если 26 июля птицы сбиваются в стаи – скоро придут холода.
26 июля – какой сегодня праздник
Что нельзя делать 26 июля
- Не занимайтесь сегодня тяжелой работой. Лучше посвятить 26 июля самопознанию и улучшению своих навыков.
- Не употребляйте алкоголь.
- Не желательно 26 июля занимать деньги.