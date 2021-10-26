26 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

26 октября 2021 , 08:19
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Источник:

24 канал

26 октября православная церковь почитает Иверскую икону Богородицы. Ей молились об избавлении от разных напастей, об утешении в бедах, от пожара, об умножении плодородия земли.

День Ангела 26 октября празднует: Никита.

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Приметы 26 октября

  • Петух вечером кричит – погода будет меняться.
  • Дождь 26 октября – непогода задержится надолго.
  • Солнце за облака прячется – ждите мороза.
  • Ветер поднялся 26 октября – на следующий день будет ясно.


Какой праздник 26 октября

Что нельзя делать 26 октября

  • Не делайте сегодня никаких финансовых операций.
  • Не ругайтесь. 
Автор: Андріана Будиш