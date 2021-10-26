26 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
26 октября 2021 , 08:19Читати новину українською
Источник:24 канал
26 октября православная церковь почитает Иверскую икону Богородицы. Ей молились об избавлении от разных напастей, об утешении в бедах, от пожара, об умножении плодородия земли.
День Ангела 26 октября празднует: Никита.
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Приметы 26 октября
- Петух вечером кричит – погода будет меняться.
- Дождь 26 октября – непогода задержится надолго.
- Солнце за облака прячется – ждите мороза.
- Ветер поднялся 26 октября – на следующий день будет ясно.
Какой праздник 26 октября
Что нельзя делать 26 октября
- Не делайте сегодня никаких финансовых операций.
- Не ругайтесь.