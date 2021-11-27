Именины 27 ноября празднует Филипп.

К слову Гороскоп на неделю 22 – 28 ноября 2021 для всех знаков Зодиака

Приметы 27 ноября

  • Иней на деревьях, значит в будущем году будет хороший урожай овса.
  • Снежная и облачная погода предвещает непогоду в мае следующего года.
  • Пошел дождь на Филиппа – можно надеяться на богатый урожай пшеницы.
  • Ворона каркает 27 ноября – вскоре ждите оттепели.
  • Облачность или снегопад предвещают ненастный май.

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Что нельзя делать 27 ноября

  • На Филиппа не стоит ходить в лес.
  • Не перетруждайтесь 27 ноября, позвольте себе отдохнуть от всех тревог и проблем.
  • Не врите в этот день родителям.