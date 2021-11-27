27 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
27 ноября 2021 , 09:06Читати новину українською
Источник:24 канал
27 ноября почитают святого апостола Филиппа, который был самым молодым учеником Иисуса. Этот день является последним перед началом великого Рождественского поста, который в народе также называют Филипповкой.
Именины 27 ноября празднует Филипп.
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Приметы 27 ноября
- Иней на деревьях, значит в будущем году будет хороший урожай овса.
- Снежная и облачная погода предвещает непогоду в мае следующего года.
- Пошел дождь на Филиппа – можно надеяться на богатый урожай пшеницы.
- Ворона каркает 27 ноября – вскоре ждите оттепели.
- Облачность или снегопад предвещают ненастный май.
27 ноября – какой праздник
Что нельзя делать 27 ноября
- На Филиппа не стоит ходить в лес.
- Не перетруждайтесь 27 ноября, позвольте себе отдохнуть от всех тревог и проблем.
- Не врите в этот день родителям.