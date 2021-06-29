29 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

29 июня 2021 , 08:30
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Источник:

24 канал

29 июня в народном календаре отмечают день святого Тихона. Святой еще в юном возрасте получил дар исцеления и с помощью него пытался помочь всем, кто в этом нуждался. Что не стоит делать 29 июня читайте дальше.

Именины 29 июня празднует Тихон.

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Приметы 29 июня

  • Папоротник утром свернул листья – следующий день будет жарким и солнечным.
  • Ясное небо вечером и видно звезды – к солнечной погоде.


Приметы 29 июня / Фото Pixabay

Что нельзя делать 29 июня

  • 29 июня не шумите. Проведите этот день в покое и тишине.
  • Не рассказывайте о ближайших планах знакомым.
Автор: Квітослава Туз