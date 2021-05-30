30 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

30 мая 2021 , 06:00
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Источник:

24 канал

30 мая 2021 года в народном календаре отмечается день Евдокии Свистуньи и Андроника. В этот день окучивают картофель и призывают дождь. Что нельзя делать 30 мая – читайте дальше.

Поздравления с Днем ангела 30 мая принимают: Евдокия, Адриан.

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Приметы 30 мая

  • 30 мая идет дождь – лето пройдет с осадками и туманами.
  • Ветер поднимается в этот день – неделя будет холодной.
  • Солнце на Евдокии – лето хорошее будет.

Что нельзя делать 30 мая

  • Не осуждайте никого.
  • Не кричите на детей.
  • 30 мая нельзя выходить из дома после захода солнца.
Автор: Квітослава Туз