30 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

30 мая 2021 года в народном календаре отмечается день Евдокии Свистуньи и Андроника. В этот день окучивают картофель и призывают дождь. Что нельзя делать 30 мая – читайте дальше.
Поздравления с Днем ангела 30 мая принимают: Евдокия, Адриан.
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Приметы 30 мая
- 30 мая идет дождь – лето пройдет с осадками и туманами.
- Ветер поднимается в этот день – неделя будет холодной.
- Солнце на Евдокии – лето хорошее будет.
Что нельзя делать 30 мая
- Не осуждайте никого.
- Не кричите на детей.
- 30 мая нельзя выходить из дома после захода солнца.