4 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
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4 мая церковь чтит память мученика Януария. Святой известен в мире особым чудом – он может осуществлять желания. Януарий может выполнить любую просьбу трижды в год и в день его чествования. Для этого необходимо правильно помолиться и поблагодарить за все, что имеете.
Источник:24 канал
Именины отмечают: Максим, Андрей, Ольга.
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Приметы 4 мая
- Черемшина в этот день начала цвести – ждите очень жаркого и засушливого лета. Чем раньше появится цвет, тем сильнее будет жара.
- Цветов на черемшине появилось очень много – ожидайте летних дождей.
- Первый гром звучит сильно и гулко – ждите богатого урожая хлеба.
- Мелкий дождь 4 мая идет медленно – будет непогода.
Святой священномученик Януарий
Что нельзя делать 4 мая
- Не совершайте спонтанных покупок 4 мая, так как эта вещь вам долго не послужит.
- Не перетруждайтесь.
- Нельзя кричать и нервничать.
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