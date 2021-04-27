4 мая церковь чтит память мученика Януария. Святой известен в мире особым чудом – он может осуществлять желания. Януарий может выполнить любую просьбу трижды в год и в день его чествования. Для этого необходимо правильно помолиться и поблагодарить за все, что имеете.

Именины отмечают: Максим, Андрей, Ольга. Также читайте Выходные в мае 2021 года: сколько дней украинцы будут отдыхать на Пасху и майские праздники Приметы 4 мая Черемшина в этот день начала цвести – ждите очень жаркого и засушливого лета. Чем раньше появится цвет, тем сильнее будет жара.

Цветов на черемшине появилось очень много – ожидайте летних дождей.

Первый гром звучит сильно и гулко – ждите богатого урожая хлеба.

Мелкий дождь 4 мая идет медленно – будет непогода.

Святой священномученик Януарий Что нельзя делать 4 мая Не совершайте спонтанных покупок 4 мая, так как эта вещь вам долго не послужит.

Не перетруждайтесь.

Нельзя кричать и нервничать.