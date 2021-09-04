4 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
4 сентября 2021 , 09:07Читати новину українською
Источник:24 канал
4 сентября отмечается день Агафона. Этот день несет в себе негативную энергетику, поэтому надо быть достаточно осторожным в своих высказываниях и действиях. Что нельзя делать 4 сентября – узнавайте в материале.
Именины 4 сентября отмечают Иосиф и Даниил.
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Приметы 4 сентября
- 4 сентября выдался солнечный день – хорошая погода продержится еще месяц.
- Уродились орехи, а грибов очень мало – будет холодная и снежная зима.
- Если паутина прилипает к растениям – к теплу.
Что нельзя делать 4 сентября
- Нельзя кричать.
- Не игнорируйте свою интуицию. Если вы чувствуете, что дела не идут так, как надо – задумайтесь, находитесь ли вы сейчас в правильном месте и с правильными людьми.
- Не жалейте времени на себя и свои предпочтения. В своих хобби вы найдете спокойствие и ответы на свои вопросы.