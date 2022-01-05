5 января – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день
5 января 2022 , 08:36Читати новину українською
Источник:24 канал
5 января украинские верующие чтят святого Феодула. Он был одним из десяти Критских мучеников и распространял христианство среди народа. Из-за этого власти Крита схватили Феодула и жестоко пытали, а позже приговорили к смерти.
Именины 5 января празднует Василий.
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Приметы 5 января
- Ветер на Феодула будет означать хороший урожай летом.
- Домашние животные беспокойны – будет метель.
- Дождь и снег в этот день предвещают теплую погоду в июле.
- Люди верили, если ребенок родился на Феодула, то он будет иметь волевой характер.
Что нельзя делать 5 января
- Лучше не брать в руки острые предметы 5 января.
- Если вы запланировали поездку на ближайшее будущее, то лучше о ней не рассказывать.
- Если вы со своей второй половинкой поссорились – не рассказывайте семье об этом. Ваши отношения могут очень испортиться.