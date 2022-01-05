5 января – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день

5 января 2022 , 08:36
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Источник:

24 канал

5 января украинские верующие чтят святого Феодула. Он был одним из десяти Критских мучеников и распространял христианство среди народа. Из-за этого власти Крита схватили Феодула и жестоко пытали, а позже приговорили к смерти.

Именины 5 января празднует Василий.

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Приметы 5 января

  • Ветер на Феодула будет означать хороший урожай летом.
  • Домашние животные беспокойны – будет метель.
  • Дождь и снег в этот день предвещают теплую погоду в июле.
  • Люди верили, если ребенок родился на Феодула, то он будет иметь волевой характер.

Что нельзя делать 5 января

  • Лучше не брать в руки острые предметы 5 января.
  • Если вы запланировали поездку на ближайшее будущее, то лучше о ней не рассказывать.
  • Если вы со своей второй половинкой поссорились – не рассказывайте семье об этом. Ваши отношения могут очень испортиться.
Автор: Андріана Будиш