5 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

5 ноября 2021 , 08:30
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Источник:

24 канал

5 ноября православные верующие празднуют день апостола Иакова. Святой был сыном Иосифа, земного мужа Марии Девы. Также Иакова называют "братом Господним".

Именины 5 ноября празднует Иаков.

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Приметы 5 ноября

  • Град 5 ноября пошел – придет настоящая зима.
  • Много снега выпало, и он не растаял – зима будет теплой, а в следующем году можно будет ожидать хорошего урожая.
  • Идет дождь – следующий год будет урожайным.


5 ноября – праздник

Что нельзя делать 5 ноября

  • Избегайте конфликтных ситуаций.
Автор: Андріана Будиш