5 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
5 ноября 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
5 ноября православные верующие празднуют день апостола Иакова. Святой был сыном Иосифа, земного мужа Марии Девы. Также Иакова называют "братом Господним".
Именины 5 ноября празднует Иаков.
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Приметы 5 ноября
- Град 5 ноября пошел – придет настоящая зима.
- Много снега выпало, и он не растаял – зима будет теплой, а в следующем году можно будет ожидать хорошего урожая.
- Идет дождь – следующий год будет урожайным.
5 ноября – праздник
Что нельзя делать 5 ноября
- Избегайте конфликтных ситуаций.