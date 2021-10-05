5 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

08:21

5 октября христиане отмечают день пророка Иона. Известно, что со святым произошел несчастный случай – его проглотил кит. В утробе рыбы пророк провел три дня и три ночи и горячо молился Господу, чтобы тот спас ему жизнь. Бог услышал Иону и заставил кита выплюнуть святого.