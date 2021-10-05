5 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
5 октября 2021 , 08:21Читати новину українською
Источник:24 канал
5 октября христиане отмечают день пророка Иона. Известно, что со святым произошел несчастный случай – его проглотил кит. В утробе рыбы пророк провел три дня и три ночи и горячо молился Господу, чтобы тот спас ему жизнь. Бог услышал Иону и заставил кита выплюнуть святого.
Именины 5 октября празднует Иосиф.
К слову Гороскоп на неделю 4 – 10 октября 2021 для всех знаков Зодиака
Приметы 5 октября
- Если до 5 октября на березе еще остались листья – зима будет теплой.
- Солнечный и ясный день – всю неделю погода будет хорошей.
- Туман над водой на рассвете – будут дожди.
5 октября – какой сегодня праздник
Что нельзя делать 5 октября
- Верили, что в этот день нельзя ловить и убивать рыбу.
- Сегодня не стоит начинать строительство.
- Не гуляйте вблизи водоемов.