5 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
5 сентября 2021 , 09:19Читати новину українською
Источник:24 канал
5 сентября христиане отмечают день святого Лупа Солунского. Что нельзя делать 5 сентября ищите дальше.
День Ангела 5 сентября отмечает Павел.
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Приметы 5 сентября
- Утренних заморозков в этот день нет – сентябрь будет теплым.
- Если журавли 5 сентября в теплые края отправились – вскоре наступит зима.
Что нельзя делать 5 сентября
- Не рассчитывайте сегодня на помощь других людей. Планируйте ваши дела так, чтобы вы могли собственноручно с ними разобраться.
- В этот день не стоит начинать ремонт.
- Не позволяйте себе лениться.