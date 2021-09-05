5 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

5 сентября 2021 , 09:19
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Источник:

24 канал

5 сентября христиане отмечают день святого Лупа Солунского. Что нельзя делать 5 сентября ищите дальше.

День Ангела 5 сентября отмечает Павел.

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Приметы 5 сентября

  • Утренних заморозков в этот день нет – сентябрь будет теплым.
     
  • Если журавли 5 сентября в теплые края отправились – вскоре наступит зима.

Что нельзя делать 5 сентября

  • Не рассчитывайте сегодня на помощь других людей. Планируйте ваши дела так, чтобы вы могли собственноручно с ними разобраться.
     
  • В этот день не стоит начинать ремонт.
     
  • Не позволяйте себе лениться.
Автор: Андріана Будиш