8 января – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день

8 января 2022 , 09:02
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Источник:

24 канал

8 января украинские христиане отмечают собор святой Марии. В этот день в храмах прославляют Деву Марию, которая родила Христа.

День Ангела сегодня отмечает Мария.

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Приметы 8 января

  • Если за окном снег и мороз, лето будет холодным.
  • Стаи ворон летают над головой – ждите вьюгу.
  • Если щебечут синицы – к ночным заморозкам.
  • Дует северный ветер – к стуже.

Что нельзя делать 8 января 

  • Сегодня женщинам нельзя заниматься физическим трудом.
  • Не ругайтесь.
  • Не лгите.
  • Не стоит после полуночи выходить из дома, чтобы не навлечь на себя беду.
Автор: Андріана Будиш