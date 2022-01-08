8 января – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день
8 января 2022 , 09:02Читати новину українською
Источник:24 канал
8 января украинские христиане отмечают собор святой Марии. В этот день в храмах прославляют Деву Марию, которая родила Христа.
День Ангела сегодня отмечает Мария.
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Приметы 8 января
- Если за окном снег и мороз, лето будет холодным.
- Стаи ворон летают над головой – ждите вьюгу.
- Если щебечут синицы – к ночным заморозкам.
- Дует северный ветер – к стуже.
Что нельзя делать 8 января
- Сегодня женщинам нельзя заниматься физическим трудом.
- Не ругайтесь.
- Не лгите.
- Не стоит после полуночи выходить из дома, чтобы не навлечь на себя беду.