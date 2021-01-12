Старый Новый год традиционно празднуют в ночь с 13 на 14 января. Вечер накануне Старого Нового года называют щедрым, поэтому и праздничный стол должен быть богатым, сытным и вкусным. Что приготовить на Старый Новый год и рецепты вкусных традиционных блюд на застолье читайте в материале Traditions 24.

В Украине традиция праздновать Старый Новый год связана не только с изменением летоисчисления, но и с церковными праздниками. Так, 13 января отмечается праздник Меланки, а 14 января – Васильев день. К тому же современный Новый год приходится на рождественский пост, а Старый Новый год – уже нет, поэтому этот "новый год" отпраздновать можно от души.

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Вечер накануне Старого Нового года – Щедрый вечер или Васильев, как его еще называют – совпадает с украинским народным праздником Маланки. Кутья – главное обрядовая пища в этот вечер. На Василия кутью готовили щедрую, жирную, заправленную смальцем или сливками. Отсюда и название вечера – Щедрый.

За новогодний стол, как и на Рождество, принято садиться всей семьей. В нашем материале вы найдете рецепты блюд на Старый Новый год по народным традициям, чтобы привлечь удачу и благополучие, а также оригинальные современные рецепты для праздничного угощения.

Какие блюда нужно готовить на Старый Новый год

Кроме кутьи, на Старый Новый год принято готовить множество блюд: при том ценится, если они разнообразны и сытные, ведь чем больше блюд на столе, тем щедрее будет следующий год. Обязательными угощениями на столе являются вареники, блины, различные колбасы.

Также на столе обязательно должны быть блюда из свинины. Это животное традиционно считалось символом плодородия и достатка.



Блюда на Старый Новый год 2021: свиные ребра

По народным обычаям на Старый Новый год готовят свиные внутренности, из свиных ножек варят холодец, чтобы у людей не болели ноги, готовят кишку (кровянку), печеночные колбасы, верещаку (старинное украинское блюдо из свиных ребрышек), жарят и коптят сало, готовят с салом потапцы (маленькие бутербродики), фаршируют целую молодую свинью, варят борщ и тому подобное.

А вот готовить птицу и рыбу в этот вечер – было плохой приметой, так как считалось, что счастье "улетит" или "уплывет" из дома.



Блюда на Старый Новый год 2021: домашняя колбаса

Хозяева накрывали праздничные столы полотенцами и украшали колосками, в центре стола ставили кутью и зажигали свечу, чтобы почтить память предков. Именно с кутьи начинают трапезу в этот вечер.

Рецепты блюд на Старый Новый год

Щедрая кутья

Основной принцип приготовления щедрой кутьи – это сочетание вареной крупы, мака, сухофруктов и меда. Щедрая кутья – в отличие от постной, готовится со сливочным маслом, молоком, сливками или животным жиром.

Ингредиенты:

• пшеница или рис – 400 гр;

• мак – 200 гр;

• грецкие или лесные орехи – 100 гр;

• сухофрукты – 100 гр;

• мед – 100 гр;

• коньяк – 1 ст. л. (По желанию);

• сливочное масло – 2-3 ст. л.



Рецепт щедрой кутьи на Старый Новый год

Рецепт щедрой кутьи:

1. Пшеницу нужно замочить на 1-2 часа, после этого отварить до готовности. Пропорции зерна и воды 1:2,5.

2. Мак залейте кипятком на 15 минут, затем разотрите в ступке. Орехи и любимые сухофрукты (изюм, курага, чернослив, инжир) мелко нарежьте кубиками. Все ингредиенты смешайте.

3. Мед растворите в стакане теплой воды или узваре и вылейте в кашу. Кутья не должна быть жидкой, поэтому вам может понадобиться не вся медовая вода.

4. В самом конце в кутью по желанию добавьте коньяк и ложку сливочного масла. Перед подачей хорошо перемешайте все ингредиенты.

Пряная пьяная тушеная свинина

Ингредиенты:

1 кг свиного мяса (вырезка, ошеек)

1 головка чеснока;

1 лимон;

0,5 л пива;

0,5 ч. ложки молотой корицы;

3 лавровых листа;

щепотка молотого кардамона;

3 горошины душистого перца;

черный молотый перец по вкусу;

соль по вкусу.

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Блюда на Старый Новый год: свинина

Рецепт пьяной тушеной свининины:

Очистите чеснок и разрежьте каждый зубчик на 2-4 части в зависимости от размера. Обваляйте чеснок в крупной соли. Мясо необходимо промыть, обсушить и удалить пленки и прожилки. Сделайте в мясе надрезы, нашпигуйте его чесноком, хорошенько натрите снаружи солью и оставьте на 15-20 минут, чтобы свинина просолилась. В нагретом сотейнике с толстыми стенками обжарьте свинину со всех сторон до золотистого цвета, примерно 7 минут. Масло добавлять не нужно, ведь мясо не пригорит благодаря высокой температуре посуды. Влейте в мясо пиво и добавьте специи. Накройте сотейник крышкой и тушите свинину на медленном огне 35-40 минут, периодически переворачивая, чтобы мясо равномерно тушилось в пиве со всех сторон. С лимона надо снять цедру и порезать его тонкими ломтиками. Добавьте в мясо лимонную цедру и черный молотый перец и продолжайте тушить свинину на медленном огне до полной готовности еще 30-40 минут, периодически ее переворачивая. Готовность мяса проверяйте ножом – с разреза должен выделяться светлый сок, а не сукровица. Готовую свинину выложите на тарелку. Дайте мясу немного остыть и украсьте лимоном. Подавать свинину на стол следует с овощами и зеленью.

Верещака (свиные ребра)

Ингредиенты:

• 400 г свиных ребер;

• 200 г белого хлеба,

• 50 г сала

• 2 средние луковицы;

• соль, черный молотый перец и другие специи по вкусу;

• свекольный квас.



Ингредиенты для Верещаки на Старый Новый год

Ингредиенты для свекольного кваса:

• 0,5 кг очищенной свеклы;

• 1 л охлажденной кипяченой воды.

Рецепт верещаки (свиных ребер):

1. Заранее нужно приготовить свекольный квас. Для этого нарежьте мелко свеклу и залейте ее водой. Смесь нужно поставить в теплое место на 4-5 дней до появления кисловатого привкуса.

2. Для приготовления верещаки возьмите свиные ребра, посолите их и поперчите. По желанию вы можете добавить и другие специи. Обжарьте их в глубокой сковороде до корочки. Добавьте в сковороду 500 граммов свекольного кваса и поставьте в духовку на 30 минут.

3. Нарежьте хлеб мелкими кубиками, положите его в сковороду, где тушится мясо, и оставьте в духовке еще на пять минут. В конце в верещаку добавьте измельченные и обжаренные лук и сало. Готовое блюдо выньте из духовки перед подачей на стол и посыпьте зеленью. Подают верещаку порционно в глубоких мисках.



Рецепт Верещаки (свинные ребра) на Старый Новый год

Закуска с салом

Ингредиенты:

• сало без мясного слоя;

• черный хлеб;

• соль, перец по вкусу;

• несколько зубчиков чеснока.



Рецепт закуски из сала и чеснока на Старый Новый год

Рецепт закуски с салом:

1. Свежее охлажденное, даже немного примороженное сало без мясного слоя перекрутите через мясорубку, посолите, поперчите по вкусу, добавьте несколько измельченных зубчиков чеснока и хорошо перемешайте. Можно добавить молотый мускатный орех или карри.

2. Дайте смеси постоять несколько часов, чтобы специи и чеснок отдали свой аромат. Намазывать на черный хлеб, при подаче можно посыпать зеленью. Такая закуска отлично подойдет к борщу или вторым блюдам из мяса.

Вареники с картофелем и шкварками

Ингредиенты для теста:

• 0,5 кг муки;

• 250 мл воды;

• 2 ст. ложки масла;

• 1-2 яйца;

• соль по вкусу.

Ингредиенты для начинки и шкварок:

• картофель 500 гр;

• сало 200 гр;

• 2 луковицы;

• соль и перец по вкусу;

• сливочное масло по желанию.



Вареники с картофелем и шкварками на Старый Новый год

Рецепт вареников с картошкой и шкварками:

1. Просейте муку. Добавьте теплую воду, яйца, масло и соль. Перемешайте крутое однородное тесто. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте его на полчаса в теплом месте.

2. Пока тесто "отдыхает", сварите картофель. Сделайте пюре и добавьте сливочное массо или теплое молоко (на выбор). Начинку также посолите, но учитывайте, что тесто тоже солоноватое.

3. Тесто раскатайте и вырежьте небольшие кружочки. Это можно сделать с помощью обычного стакана. Выложите на каждый кружочек по ложке начинки и сформируйте вареники. Количество начинки зависит от размера вареника.



По желанию вареники можно подавать не со шкварками, а со сметаной

4. Готовые вареники опустить в кипящую подсоленную воду. Варите 6-7 минут после всплытия на поверхность.

5. На сковороде обжарьте мелко нарезанное сало и лук. При подаче посыпьте вареники шкварками, по желанию можно полить растопленным жиром, который появится при жарке.

Домашняя колбаса

Домашняя колбаса – это очень сытная и вкусная пища. Такая колбаса отлично сохраняется, особенно, если готовая колбаса положена в керамический горшок и залита растопленным смальцем. К празднику колбасу нужно готовить накануне, а обжаривать нужно уже перед подачей – так она будет вкуснее.



Рецепт домашней колбасы на Старый Новый год

Ингредиенты:

• 2-2.5 кг свинины (ошеек, лопатка, задняя часть)

• 500-700 г сала без мясных прожилок;

• 1 головка чеснока;

• свиные тонкие кишки;

• соль, перец черный молотый, сухая зелень (базилик, тимьян, орегано), молотый кориандр.

Рецепт домашней колбасы:

1. Свиные тонкие кишки нужно очень тщательно промыть. Вывернуть кишки наизнанку и еще раз промыть. Совсем не лишним будет выскоблить кишки тыльной стороной ножа, снять с кишок слизь.



Свиные кишки нужно хорошо промыть

2. Свиное мясо можно использовать с любой части туши. Учитывая то, что домашняя колбаса делается с добавлением сала, содержание жира в мясе не имеет значения. Отлично подойдет ошеек, лопатка, задняя часть. Мясо тщательно очистите от косточек и хрящей. По желанию вы можете пропустить мясо через мясорубку или нарезать небольшими кусочками. Но колбаса с нарезанным мясом и салом получается вкуснее.

3. Сало очистите от кожуры. 100 граммов сала отложите. Остальное нарежьте такими же кусочками, как и мясо. Соотношение мяса и сала – примерно 1:6. Если мясо жирное, то сала нужно меньше и наоборот.



Фарш для домашней колбасы

4. В большой миске смешайте нарезанное мясо и сало. Посолите и поперчите. Добавьте сухую ароматную зелень: базилик, орегано и обязательно тимьян. Добавьте по вкусу молотый кориандр. Очень тщательно перемешайте мясо. Добавьте в фарш измельченную головку чеснока, чтобы колбаса была более ароматной.

5. Подготовленные кишки нужно начинить уже готовым фаршем. Для этого в мясорубках есть специальная насадка в виде трубочки. Кишку нужно надеть на насадку, а кончик завязать хлопчатобумажной нитью. Наполнять кишку очень плотно не нужно, чтобы она не лопнула при варке или жарке. Если в кишке будет дыра, то нужно ее разделили на меньшие колбаски.



Как начинять домашнюю колбасу

6. Начиненная колбаса должна постоять в холодильнике не менее 5 часов, а лучше всю ночь. После этого сверните колбасу в колечки, так ее проще варить и жарить. Проколите колбасу зубочисткой в нескольких местах, лишний воздух выйдет. Отварите колбасу 5-7 минут в кипящей воде. Для этого лучше взять большую кастрюлю. Дайте колбасе остыть.



Сверните домашнюю колбасу

7. 100 граммов сала, которое вы отложили, пожарьте. Вам понадобится только жир, который нужно остудить. Смажьте жиром противень, выложите туда колбасу и поставьте в духовку. По желанию, колбасу можно жарить. Запекается колбаса около часа, при этом ее нужно периодически переворачивать.



Лучше домашняя колбаса сочетается с горчицей или хреном

8. Колбасу можно съесть сразу. Но домашняя колбаса отлично хранится в холодильнике и разогревается по мере необходимости. Подавайте колбасу с соусом – домашней горчицей или хреном.

Кровянка с гречкой

Ингредиенты:

• 200 г гречневой крупы;

• 1 л крови

• 350 г сала

• 100 г мяса;

• 3 луковицы;

• 200 г молока

• 1 лавровый лист;

• 2 горошины душистого перца;

• соль по вкусу;

• перец по вкусу;

• 3 тонких очищенных кишки.



Рецепт кровянки с гречкой

Рецепт кровянки с гречкой:

1. Отварите гречневую крупу в подсоленной воде до готовности. Сало отварите с лавровым листом и душистым перцем, охладите и мелко порежьте.

2. Если в крови случаются сгустки, ее нужно пропустить через мясорубку. Лук мелко нарежьте и поджарьте на масле. Соедините все ингредиенты и хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная масса.

3. Кишки начиняют так же, как и в домашней колбасе. Но не забудьте хорошо промыть и почистить кишки. Начиненные кишки опустите в кипящую воду, доведите до кипения и проварите 10 минут. В процессе варки проколите кровянку в нескольких местах иглой или зубочисткой.

4. Сваренную кровянку запекайте в разогретой до 250°С духовке 20-30 минут.

Жаркое по-домашнему из свинины

Ингредиенты:

• 500 г нежирной свинины;

• 2 луковицы;

• 7-8 крупных картофелин;

• 2-3 столовых ложки растительного масла;

• соль и перец по вкусу;

• свежая зелень.



Рецепт жаркого из свинины на Старый Новый год

Рецепт жаркого из свинины:

1. Мясо нарежьте небольшими кубиками. Лук почистите и порежьте полукольцами. Картофель почистите и нарежьте пластинками (около 2 см).

2. В глубокой сковороде нагрейте масло и обжарьте мясо до образования румяной корочки. Выложите в мясо лук и жарьте, пока он не станет прозрачным. Добавьте нарезанный картофель, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

3. Закройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне до готовности. По желанию жаркое можно готовить порционно в глиняных горшках в духовке.

Холодец из двух видов мяса

Ингредиенты:

• говяжья голень и еще 500 г говядины.;

• свинина – 500 г

• 1 морковь;

• 1 репчатый лук;

• укроп – 3-4 веточки;

• петрушка – 3-4 веточки;

• лавровый лист – 2 шт;

• чеснок – 3-4 зубчика;

• черный перец (горошком)

• соль по вкусу.



Рецепт холодца на Старый Новый год

Рецепт холодца на Старый Новый год:

1. Говяжью голень залейте холодной водой, доведите до кипения, уменьшите огонь и варите еще 5 часов. Не забывайте снимать пену. Добавьте оставшееся мясо (говядину и свинину) и варите еще полтора часа.

2. Помойте, очистите и крупно нарежьте морковь и лук. Добавьте в бульон. Также положите туда перевязанный ниткой пучок зелени, лавровый лист и перец и варите еще полчаса. Посолите бульон и процедите.

3. Снимите мясо с костей и нарежьте достаточно мелко. Очищенные зубчики чеснока выдавите к мясу.

4. Разложите мясо по формам. Залейте бульоном, чтобы мясо было под поверхностью (примерно на два пальца). Оставьте остывать при комнатной температуре, а затем поместите формочки в холодильник, пока холодец не застынет.

Крученики из свинины и грибами

Крученики из свинины можно приготовить с самой разнообразной начинкой – от картофеля и овощей до орехов и ананасов. Мы выбрали простой вариант – с грибной начинкой. Но вы можете выбрать начинку на свой вкус!

Ингредиенты:

• 500 г свинины (филе)

• 400 г шампиньонов (или сушеных грибов)

• 1 луковица;

• 3 ст. л. муки;

• масло;

• специи по вкусу (базилик, орегано, кориандр, майоран, тимьян, перец)

• соль по вкусу.



Рецепт кручеников из свинины на Старый Новый год

Рецепт кручеников из свинины с грибной начинкой:

1. Мясо нарежьте поперек волокон кусками толщиной примерно 1 сантиметр, хорошо отбейте молоточком, посолите и поперчите.

2. На сковороде поджарьте лук, грибы и специи. Нужно, чтобы из смеси испарилась вся жидкость. Отложите 2-3 ст. ложки готовых грибов с начинкой для тушения кручеников.

3. В каждый кусочек мяса положите грибную начинку и заверните рулетиком, аккуратно поджимая края, чтобы из них не выпадала начинка, и скрепите зубочистками.

4. Каждый рулетик нужно обвалять в муке и обжарить на масле с обеих сторон до образования золотистой корочки. Положите крученики в кастрюлю, послойно перекладывая остальными грибами с начинкой, залейте водой (или бульоном), так, чтобы она немного покрывала крученики, посолите. Тушите крученики под крышкой на медленном огне 40-50 минут до полной готовности.

5. Рулетики из свинины хорошо подавать с гарниром: пюре, овощами и тому подобное.

Блины с мясным фаршем

Ингредиенты для блинов на 3 порции:

• молоко (300 мл)

• 2 яйца;

• мука (200-250 гр);

• 1 ст. ложка масла;

• соль и перец.



Рецепт блинов на Старый Новый год

Ингредиенты для начинки:

• 400 г отварного мяса (свинина, говядина)

• 1 луковица;

• пучок зелени;

• 3 ст. ложки растительного масла;

• специи для мяса;

• соль по вкусу.

Рецепт блинов с мясным фаршем:

1. Взбейте яйца в пышную пену. Добавьте к яйцам соль и перец и снова взбейте.

2. Добавьте к взбитым яйцам теплое молоко и перемешайте. Добавляйте малыми порциями муку и постоянно перемешивайте до тех пор, пока не исчезнут все "комочки".

3. Жарьте блины на среднем огне по 1-2 минуты с обеих сторон, пока они не подрумянятся.

4. Для начинки отварное мясо пропустите через мясорубку. Мелко порежьте лук и зелень (можно брать замороженную).

5. На разогретой сковороде в растительном масле обжарьте лук, затем добавьте мясо, специи, посолите и обжаривайте, помешивая, 10 минут. Добавьте зелень и перемешайте.

6. Выложите готовую начинку в центр блина, сформируйте мешочек и закрепите его края с помощью зеленого лука. Или сформируйте просто конвертики, если зеленого лука нет.

Салат "Гранатовый браслет" с говядиной

Главное место на праздничном столе также могут занимать вкусные салаты, которые внесут на ваш традиционный стол немного разнообразия. Предлагаем вам рецепт оригинального и необычного сочетания вкусов говядины и граната.



Блюда на Старый Новый год

Ингредиенты:

говядина – 300 г;

гранат – 1 шт;

грибы – 200 г;

лук – 100 г;

свекла – 200 г;

морковь – 200 г;

яйца – 2 шт;

сметана – 300 г.

Рецепт салата "Гранатовый браслет" с говядиной:

Отвариваем говядину до готовности. Охлаждаем и нарезаем небольшими ломтиками. Овощи отвариваем, очищаем от кожуры и натираем на терке отдельно. Яйца отвариваем и очищаем от скорлупы, их также натираем на терке. Грибы очищаем и мелко нарезаем. Лук нарезаем тонкими полукольцами. Лук с грибами тушим 10 минут в сковороде, под крышкой с 1 ст. л. сметаны. В сметану добавляем щепотку соли и черного перца и взбиваем миксером до густой консистенции. Выкладываем слои на тарелке вокруг стакана (каждый слой смазываем тонким слоем взбитой сметаны и немного подсаливаем): 1 слой – говядина + сметана; 2 слой – лук с грибами + сметана; 3 слой – морковь + сметана; 4 слой – свекла + сметана; 5 слой – яйца + сметана. Обкладываем салат зернами граната со всех сторон. Кладем салат в холодильник для пропитки и застывания. Когда салат застынет, вытаскиваем стакан.

Компот с изюмом и вишней

Узвар – традиционный украинский напиток, который готовят на разные праздники. В частности, на Сочельник и на Старый Новый год.

Ингредиенты:

• сушеные яблоки 100 г

• сушеные груши 100 г

• чернослив 100 г

• курага 100 г

• изюм 100 г

• сушеная вишня 100 г

• сахар 100 г



Рецепт компота на Старый Новый год

Рецепт компота на Старый Новый год:

1. Залейте сухофрукты (традиционный состав – сушеные груши, яблоки, изюм и чернослив) водой и тщательно промойте их.

2. В кастрюлю налейте воду (2-3 литра), доведите до кипения. В воду выложите все сухофрукты, доведите до кипения. После этого уменьшите огонь и варите еще 15-20 минут под крышкой. За 5 минут до готовности добавьте в кастрюлю сахар.

4. После этого снимите компот с огня и дайте ему настояться 12 часов. Перед подачей на стол, компот стоит процедить.

Вкусного празднования!