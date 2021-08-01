День пророка Ильи 2021: что нельзя делать и какие особые запреты присутствуют в праздник

Ежегодно 2 августа отмечают день одного из самых почитаемых святых Ветхого Завета – пророка Ильи. Фигура святого Ильи окутана многими легендами и мистическими историями, а сам он, по библейским преданиям, был наделен даром чудотворства. В пророка Илью верят христиане, мусульмане и иудеи, и день памяти этого святого является большим событием. Что нельзя делать на День святого Ильи читайте дальше

В христианстве святой Илья считается образцом мудрости, непокорности и силы духа. Считают, что Илья не умер, а еще при жизни вознесся на небо, где Бог подарил ему огненную колесницу. У древних христиан Киевской Руси Илья был очень почитаемым святым. Люди думали, что он защищает от стихийных бедствий и сам может наслать молнию на тех, у кого в душе много злости и агрессии.

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Что нельзя делать в День святого пророка Ильи 2021

В День святого Ильи необходимо отказаться от всей работы, ведь в этот праздник она запрещена. Люди верили, если кто ослушается этого запрета, то святой наведет на него молнию.

Особое предостережение в День пророка Ильи касается водоемов. Считают, что в праздник лучше не лезть в воду, чтобы не утонуть. Также не советуют купаться после Ильи, потому что погода в августе уже не такая теплая, поэтому купаясь в холодной воде, можно заболеть.

Не ссорьтесь и не конфликтуйте в этот день с людьми.



День святого Ильи 2021: что нельзя делать в праздник