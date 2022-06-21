День летнего солнцестояния: дата и время самого длинного дня в году

21 июня выпадает день летнего солнцестояния. Этот день самый длинный в 2022 году, поскольку Солнце достигает своей максимально высокой позиции.

Что такое день летнего солнцестояния

В этот день Солнце в своем движении по эклиптике попадает в северную или южную точку. Такое явление происходит дважды в год – 20 или 21 июня в день летнего солнцестояния и 20 или 21 декабря в день зимнего солнцестояния.

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Время летнего солнцестояния

Летнее солнцестояние в 2022 году состоится в 12:13 по киевскому времени. Солнце поднимется на максимально высокую точку над Землей. Будет казаться, что оно на время повисло в зените, будто стоит и никуда не двигается. Продолжительность светового дня будет длиться 18 часов.

День летнего солнцестояния – это астрономическое явление, которое происходит, когда наклон оси вращения Земли по отношению к Солнцу принимает свое наименьшее значение – 23,27 градуса. Это значит, что в это время наша планета максимально разворачивается своим Северным полушарием на Солнце.



День летнего солнцестояния 2022

Дни будут постепенно ставить короче

С начала летнего солнцестояния в Северном полушарии начинается лето по астрономическим часам. Именно с этого дня светлое время суток начинает постепенно спадать, а ночь наоборот расти. Так продлится до дня зимнего солнцестояния – 21 декабря.

История празднования, ритуалы и традиции

Язычники особенно чтили день летнего солнцестояния. Для предков этот праздник имел особое значение. Они проводили специальные обряды, от которых зависело множество жизненных сфер.

Первый обряд начинался на рассвете. Язычники верили, что день нужно встретить с первыми лучами Солнца. Они верили, что это даст силы и здоровье на весь год.

Незамужние девушки в день летнего солнцестояния узнавали будущее с помощью гадания, призывая любовь в свою жизнь с помощью растений и воды. Умывание росой обладало целебными свойствами, так что предки верили, что такой ритуал поможет им сохранить здоровье. Люди также верили в то, что нужно весь день сохранять позитивный настрой, чтобы в течение следующего года их сопровождала гармония.

Также в день летнего солнцестояния отправлялись в лес за травами, ведь верили, что в это время их целебность обладает особой силой. Считалось, что купание в водоеме очищает душу.

В этот день веселились, прыгали через костер и пели песни. Костер для предков также обладал особой силой. В пламени сжигали одежду больных людей, веря в то, что огонь унесет болезнь.

Завершалось празднование сжиганием чучела в виде колеса, символизировавшего Солнце (Ярило).



День летнего солнцестояния 2022

Что можно делать в день летнего солнцестояния

Чтобы внести изменения в жизнь, следует в этот день одеться в вещи желтого или золотистого цвета.

В этот день стоит извиниться перед всеми, кого вы обидели. В день летнего солнцестояния особенно сильно действует энергетика прощения.

Астрологи советуют провести день в кругу родных вам людей.

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния

Не стоит в этот день поднимать утерянные вещи с земли.

Не рекомендуется одевать старую и грязную одежду.

Нельзя ссориться и обижаться на кого-нибудь в этот день.