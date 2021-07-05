Гадания на Ивана Купала издавна считаются самыми прадивыми и судьбоносными. Согласно поверьям, в ночь на Ивана Купала деревья переходят с места на место и разговаривают друг с другом, а травы приобретают чудодейственную силу.

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Именно поэтому, по традиции, в Купальскую ночь никто не должен спать. После захода солнца всегда начинался буйный и веселый праздник с девичьими гаданиями.

Предлагаем вам узнать самые интересные способы гаданий, которые могут дать намеки на ваше будущее.

Гадание на суженого

С помощью различных гаданий можно узнать имя суженого. Самый распространенный способ, это выйти на улицу и спросить первого встречного мужчину его имя. Именно так будут звать вашего суженого.

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Другое популярное гадание предполагает использование ножа. Для этого предварительно на листе бумаги нужно начертить окружность и вписать по кругу все буквы алфавита. После нужно поставить нож по центру и покрутить его. На какую букву будет показывать острие ножа, на нее и будет начинаться имя суженого.

Также можно написать записки с мужскими именами на листочках бумаги и скрутить их в трубочки, которые необходимо положить под подушку. После этого следует лечь спать. Утром, проснувшись, необходимо вытянуть одну из записок. Имя, написанное в ней, будет именем суженого.

Гадание на папоротнике

Папоротник является едва ли не одним из самых главных атрибутов праздника Ивана Купала. Легенды о поисках цветка этого растения известны еще с седой древности. Однако мало кто знает, что с помощью папоротника можно гадать на имя любимого.



Ивана Купала 2021: гадание на папоротнике

Для этого девушки брали листок папоротника и загадывали на каждый маленький листочек имя парня. На все листочки необходимо навязать по нитке разного цвета. Затем папоротник погружали в воду и прижимали ко дну сосуда. Тот листик, который быстрее всего выныривал и указывал, как будет звать любимого человека.

Гадание на луке

Для такого гадания необходимо взять несколько луковиц, на каждой из которых надо написать имя парня. Затем лук ставили в сосуд с водой и ждали, когда он прорастет. Растение, которое быстрее прорастало – от того парня и надо было ждать предложения руки и сердца.



Гадание на Ивана Купала 2021: гадание на луке

Гадание на снах

В ночь на Ивана Купала сны могут осуществляться, однако иногда хочется им "помочь". Для этого перед тем, как ложиться спать под подушку необходимо положить семь разных цветков. Верили, что после этого сновидение обязательно исполнится.

Гадание по костру

Прыжки через костер на Ивана Купала

Обычно в праздничную ночь Ивана Купала молодежь разводит большой костер и прыгает через него. Существует поверье, что если пламя не касается прыгнувшего – благоприятный знак, который предсказывает девушкам скорое и счастливое замужество, а парням – удачу в делах и любви.

Гадание по венку

Также вечером, на заходе солнца, девушки плетут венки из лесных и полевых цветов. После чего они, загадав желание, опускают их в озеро или реку, И если венок поплыл далеко, тогда желание обязательно сбудется, но если венок через непродолжительное время пристал к берегу недалеко от места, где его опустили в воду – придется ждать до следующего года, чтобы снова испытать свою судьбу.

Гадание по кругам на воде

Для такого необычного гадания на Ивана Купала, чтобы лучше узнать свою судьбу с суженым, в широкую и глубокую миску наливают воду. Когда же наступает закат, девушки должны шепотом произнести воде свое желание, после чего бросить туда небольшой камешек. Если число кругов на воде будет парным – тогда желание сбудется, если нечетное – желанию не суждено сбыться.

Гадание по цветам

Не зря же на праздник Ивана Купала влюбленные ищут цветок папоротника, который расцветает только в купальскую ночь. Именно поэтому с таким необычным гаданием на суженого, как с цветами, девушки уделяют наибольшее внимание. Вечером накануне праздника девушки садятся в круг, предварительно собрав все вместе самые разные цветы. Одна из девушек выбирает цветы по одному, произнося: "Кому этот цветок достанется?", а другая девушка, которая сидит спиной к цветам, называет имя кого-либо из присутствующих.

Девушки собирают цветы и гадают на них

После этого, какой цветок кому достанется, судят об отношении к себе задуманного парня:

Боярышник – есть надежда на любовь.

Василек – в тебя влюбятся.

Вьюнок – он тебя никогда не полюбит.

Гвоздика (белая) – грусть.

Гвоздика (желтая) – пренебрежение.

Гвоздика (красная) – страстная любовь.

Георгин – признательность.

Жасмин – только "ухаживания", которое не предсказывает серьезных намерений.

Колокольчик – не верь ему, обманет.

Лютик – на свидании все прояснится.

Маргаритка – застенчивая любовь.

Мята – тебя очень сильно любят.

Незабудка – боится тебя потерять.

Ноготки – вы расстанетесь.

Пион – стыд за его поступок.

Роза (белая) – любит сильно, но не показывает этого.

Роза (красная) – тоскует по тебе.

Ромашка – он сомневается в своей любви.

Гадание на вылитом воске

Для гадания надо поломать обычную восковую свечу, растопить в ложке над огнем с купальского костра и вылить в чашку с холодной водой. Полученную фигурку надо подержать над огнем и посмотреть на ее тень. Что увидите – то и будет ответ на задуманный вами вопрос.

Толкование фигур: кольцо, корона – к скорой свадьбе, сундук (кошелек) – к богатству, сердце – к крепкой любви, флаг – до неожиданного гостя, звезда – к успеху, цветок – к новому поклоннику, человек – к появлению хорошего друга, волнообразная фигура – к исполнению желаний, полосы – к приятному путешествию.

Гадание на воске на Ивана Купала

Гадания на траве

Утром на Ивана Купала сорвите возле своего дома две узкие, длинные травинки. Одна травинка должна быть длиннее другой. Короткая будет символизировать вас, а длиннее – вашего парня. Эти две травинки поставьте в щель. Когда они станут подсыхать, то начнут шевелиться – приближаться или отдаляться друг от друга.

Трактовка гадания: если травинки тянутся друг к другу – ждите предложение руки и сердца. Если длинная травинка отклонится в противоположную сторону от короткой – человек, на которого вы гадали, не испытывает к вам любви. Если травинки отклоняются, но при этом слегка соприкасаются друг с другом – это означает, что в ваших отношениях не все так просто и гладко, но надежда на восстановление чувства есть.

Гадания на траве на Ивана Купала