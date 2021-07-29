29 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

29 июля 2021 , 08:30
Читати новину українською

Источник:

24 канал

29 июля верующие отмечают память Афиногена и девяти его учеников, пострадавших за веру во Христа во время гонений, организованных на территории города Севастии. Что нельзя делать 29 июля узнавайте в нашем материале.

Именины 29 июля празднуют Алевтина и Валентина.

Также читайте С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах

Приметы 29 июля

  • Падает дождь – будет хороший урожай.
  • Лягушки 29 июля квакают – ждите непогоды и грозы.
  • Густой туман вечером – будет много грибов.


29 июля какой праздник / Фото Pixabay

Что нельзя делать 29 июля

  • Не ссорьтесь в этот день с родными.
  • Не ругайтесь и не употребляйте алкоголь.
  • 29 июля после захода солнца лучше не выходить из дома.
Автор: Квітослава Туз