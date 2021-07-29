29 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
29 июля 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
29 июля верующие отмечают память Афиногена и девяти его учеников, пострадавших за веру во Христа во время гонений, организованных на территории города Севастии. Что нельзя делать 29 июля узнавайте в нашем материале.
Именины 29 июля празднуют Алевтина и Валентина.
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Приметы 29 июля
- Падает дождь – будет хороший урожай.
- Лягушки 29 июля квакают – ждите непогоды и грозы.
- Густой туман вечером – будет много грибов.
29 июля какой праздник / Фото Pixabay
Что нельзя делать 29 июля
- Не ссорьтесь в этот день с родными.
- Не ругайтесь и не употребляйте алкоголь.
- 29 июля после захода солнца лучше не выходить из дома.