4 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

4 августа 2021 , 08:30
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Источник:

24 канал

4 августа верующие празднуют день памяти святой Марии Магдалины, которая преодолела трудный и долгий путь от пропащей женщины до равноапостольной святой. Согласно библейским преданиям, именно Мария Магдалина стала первой, кто увидел Христа после Воскресения.

День Ангела 4 августа отмечает Мария.

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Приметы 4 августа

  • Куры не прячутся во время дождя – будет тепло.
  • Туман на рассвете 4 августа – весь день будет хорошая погода.
  • Пауки прячутся – ожидайте грозу.


4 августа – праздник

Что нельзя делать 4 августа

  • Не рассказывайте свои сны 4 августа.
  • В этот день нельзя лениться.
Автор: Андріана Будиш