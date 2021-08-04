4 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
4 августа 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
4 августа верующие празднуют день памяти святой Марии Магдалины, которая преодолела трудный и долгий путь от пропащей женщины до равноапостольной святой. Согласно библейским преданиям, именно Мария Магдалина стала первой, кто увидел Христа после Воскресения.
День Ангела 4 августа отмечает Мария.
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Приметы 4 августа
- Куры не прячутся во время дождя – будет тепло.
- Туман на рассвете 4 августа – весь день будет хорошая погода.
- Пауки прячутся – ожидайте грозу.
4 августа – праздник
Что нельзя делать 4 августа
- Не рассказывайте свои сны 4 августа.
- В этот день нельзя лениться.