4 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

08:30

4 августа верующие празднуют день памяти святой Марии Магдалины, которая преодолела трудный и долгий путь от пропащей женщины до равноапостольной святой. Согласно библейским преданиям, именно Мария Магдалина стала первой, кто увидел Христа после Воскресения.