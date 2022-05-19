День вышиванки 2022: подборка патриотических картинок, которые вам понравятся

19 мая в Украине отметят День вышиванки. Этот день объединяет вокруг себя всех украинцев и призван сохранить наши традиции, которые мы передаем из поколения в поколение. Поздравьте близких с этим праздником оригинальными патриотическими картинками.

Каждый год День вышиванки отмечают в третью неделю четверга в мае. В 2022 году этим днем стало 19 мая. Отмечать День вышиванки начали в 2006 году, поэтому уже более 15 лет все украинцы одевают вышиванку в школу, на учебу, работу или прогулку.

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24 февраля в Украине началась полномасштабная война, развязанная русской армией. Вооруженные Силы Украины активно ликвидируют российских оккупантов, однако, к сожалению, теперь не все украинцы смогут собраться в своих городах и продемонстрировать вышиванку под мирным небом. Враги ежедневно атакуют Украину, так что даже в относительно спокойных местах придется во время воздушной тревоги бежать в вышиванке в бомбоубежище.

Такова наша болезненная реальность, однако мы уже продемонстрировали целому миру нашу несгибаемость и сильный дух, поэтому продолжаем жить ради нашего светлого будущего. Мы делаем все возможное в тылу, чтобы украинские воины как можно быстрее выбили русскую орду с нашей территории.

Русские разбомбливают наши города, чтобы они стали непригодными к жизни, однако местная культура, которая веками создавалась предками, никогда не исчезнет. Мы все отстроим, восстановим и наденем вышиванки даже в такое болезненное для Украины время. Мы уверены, что вместе с нами вышиванки оденут украинцы из всех уголков мира, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Вышиванка – своеобразный уникальный код украинского этноса с зашифрованными оберегами и знаками, а украинский род является частью корня, из которого произрастает Украина. Вышитая рубашка считается оберегом от всего зла, что может произойти в человеческой жизни. Она символизирует любовь в семье, верность и родственную память.

Именно поэтому гордо наденьте вышиванку в этот день, чтобы показать нашу непокорность и любовь к жизни и нашей матери Украины всему миру. Также не забудьте поздравить с праздником друзей и родственников патриотическими картинками.



Картинки с Днем вышиванки 2022 / Фото из инстаграмма



Картинки с Днем вышиванки 2022 / Фото с инстаграмма



Картинки с Днем вышиванки 2022 / Фото с инстаграмма



Картинки с Днем вышиванки 2022 / Фото с инстаграмма



Картинки с Днем вышиванки 2022 / Фото из инстаграмма



Картинки с Днем вышиванки 2022 / Фото из инстаграмма



Картинки с Днем вышиванки 2022 / Фото из инстаграмма



Картинки с Днем вышиванки 2022 / Фото из инстаграмма



Картинки с Днем вышиванки 2022 / Фото из инстаграмма



Картинки с Днем вышиванки 2022 / Фото из инстаграмма



Картинки с Днем вышиванки 2022 / Фото из инстаграмма



Картинки с Днем вышиванки 2022 / Фото из инстаграмма



Картинки с Днем вышиванки 2022 / Фото из инстаграмма



Картинки с Днем вышиванки 2022 / Фото из инстаграмма



Картинки с Днем вышиванки 2022 / Фото из инстаграмма