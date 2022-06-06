День журналиста в Украине: как поздравить коллег, берегущих информационный фронт

В этом году профессиональному празднику День журналиста исполняется 18 лет. Впервые медийщики начали праздновать его в 1994 году. Как с тех пор изменилась украинская журналистика и как можно поздравить своих коллег и родных с профессиональным праздником – читайте дальше.

Многие чувствуют призвание стать журналистами еще в детстве. Начинают брать интервью у родственников, появляться в первых районных газетах, пишут стихи и прозаические произведения. Когда же они поступают на профессию журналиста, многие разочаровываются в деле, поэтому остаются действительно привержены работе специалисты.

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В 2022 году профессия журналиста приобрела еще большее значение, ведь именно журналисты, пиар-работники, смм-специалисты берегут информационный фронт страны во время войны. Тысячи "мемов", информационных материалов, аналитических статей, интервью и включения с фронта стали тем мощным фронтом, который защищает страну от российских "вбросов", фейков, пропаганды. Если 8 лет назад Украина проигрывала в информационной войне, то в 2022 году, взяв для себя немало уроков, ее выиграет.

К сожалению, за первые три месяца войны Украина потеряла многих журналистов, погибших, работая военными корреспондентами или фотографами, или же ушли в ряды ВСУ. В частности, свою жизнь за Украину отдал оператор 24 канала Юрий Олейник. Он в первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля, отправился в армию и через месяц погиб в бою на Луганщине. Также медиасообщество оплакивало потерю фотографа Макса Левина, тело которого нашли на Киевщине – у него было два огнестрельных ранения. Недавно также погиб известный украинский журналист, который пошел на войну добровольцем в первый день вторжения и погиб неподалеку от Изюма – Александр Махов, а также Виталий Дерех – журналист и командир противотанкового отдела, он погиб, борясь за нашу свободу под Попасной на Востоке Украины.

Спасибо всем журналистам, операторам, фотографам, стримерам, работающим в тылу и на фронте, за их тяжелый и упорный труд. Итого к победе!

День журналиста 2022 в Украине: картинки-поздравления

Картинки-поздравления с Днем журналиста / Иллюстрация 24 канала

День журналиста 2022 в Украине / Иллюстрация 24 канала

С Днем журналиста! / Иллюстрация 24 канала

Поздравления с Днем журналиста / Иллюстрация 24 канала

Картинки-поздравления с Днем журналиста / Иллюстрация 24 канала

Поздравления с Днем журналиста / Иллюстрация 24 канала

С Днем журналиста / Иллюстрация 24 канала

Поздравления с Днем журналиста / Иллюстрация 24 канала