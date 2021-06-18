День отца-2021: когда украинские папы будут отмечать свой праздник

День отца – праздник полный любви и радости к самому родному человеку, папе. Хоть этот праздник и менее известен, чем День матери, его важности это не отменяет. Когда в Украине День отца-2021 ищите в материале.

Хотя День отца основали в США, традицию его празднования переняли многие другие страны: Армения, Канада, Словакия, Турция и Швейцария.

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Когда празднуют День отца-2021 в Украине

В Украине этот праздник официально установлен с 8 мая 2019 года, когда Кабинет Министров Украины одобрил Указ Президента Украины "О Дне отца". В 2021 году все папы Украины будут праздновать День отца в третье воскресенье июня, то есть 20 июня.



Когда День отца в Украине 2021: дата / Фото Pexels

День отца создан, чтобы доказать миру, что роль папы в семье не менее важна, чем роль мамы. Ранее этот праздник в Украине чествовали в третье воскресенье сентября, как и в некоторых других странах. Однако, теперь к этой дате добавился еще и праздник летом.