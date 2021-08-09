Отмечаем Медовый Спас 2021: когда состоится религиозный праздник

В августе на украинских верующих ждет много праздников, среди которых три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. В первый из них – Медовый Спас – христиане будут нести в храмы мед и маковейчики на освящение. Поэтому, чтобы хорошо провести Медовый Спас, надо заранее к нему подготовиться. Какая дата Медового Спаса в 2021 году – узнавайте далее.

Традиция празднования Медового Спаса в Украине очень древняя и насчитывает сотни лет. В этот праздник древние украинцы пытались помогать всем, кто того требовал, ведь считалось, что Господь отдаст все вложения сторицей. Хозяйки на Медового Спаса пекли пирожки и блины с маковой начинкой. Однако все блюда обязательно должны быть постными, ведь в день Спаса начинался большой Успенский пост.

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Когда Медовый Спас в 2021 году

Ежегодно христиане отмечают первый Медовый Спас 14 августа, который в 2021 году выпал на субботу. В этот день церковь отправляет особые богослужения, на которых происходит не только освящение воды, меда и мака, но и чествуются священные реликвии – Животворящий Крест Господня, Образ Спасителя и Икона Владимирской Божьей Матери.



Медовый Спас 2021: дата праздника / Фото Unsplash

По-другому Медовый Спас называют Маковеем. Так праздник назвали в честь семи братьев Маккавеев, которые подверглись гонениям за христианскую веру и приняли мученическую смерть.

История праздника Медовый Спас

Свою историю Медовый Спас начал в Византии. Историки утверждают, что праздник зародился не позднее IX века и причиной его празднования стало чудо. Ведь тогда столица Византийской империи – Константинополь, страдала от большой эпидемии.



Медовый Спас-2021: история праздника / Фото Pexels

Увидев огромные человеческие потери, представители церкви решили действовать. Для того, чтобы остановить наступление неизвестной болезни, священники вынесли из храма святой Софии часть креста, на котором был распят Иисус Христос.

Святыню две недели носили по городу и с помощью нее освящали водоемы, из которых пил народ. После освящения воды вспышка болезни внезапно утихла, а при церкви осталось упоминание об этом чуде. Поэтому, из-за таких событий праздник иногда называют Водяным Спасом.



Что известно о Медовом Спасе 2021 / Фото Unsplash

В Украине Медовый Спас получил свое название из-за периода сбора меда у пасечников. Верили, что пчела является символом достатка, богатства и трудолюбия, и те люди, которые занимались пчеловодством, очень почитались в обществе. .