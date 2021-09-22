Встречаем осеннее равноденствие-2021: топ интересных ритуалов праздника

22 сентября 2021 года мы наблюдаем за необычным явлением – осенним равноденствием. В этом событии продолжительность дня равна продолжительности ночи. Издавна равноденствие считалось особой энергетической порой, которая была наделена магической атмосферой, поэтому люди, которые хотели привлечь в свою жизнь счастье и благополучие охотно пользовались такой возможностью.

Осеннее равноденствие – это то событие, которое утверждает, что лето окончательно завершилось и природа взяла курс на похолодание. Нумерологи и астрологи считают равноденствие началом астрономической осени.

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Осеннее равноденствие-2021: время явлений

Осеннее равноденствие – это время, когда центр Солнца пересекает небесный экватор и переходит из северного к южному полушарию. После равноденствия продолжительность дня сокращается, а ночи наоборот стают длиннее.



Осеннее равноденствие 2021: время / Фото Pixabay

В этом году дата осеннего равноденствия выпала на 22 сентября. По киевскому времени событие пройдет в 22 часа 21 минуту.

Осеннее равноденствие-2021: интересные ритуалы

Хотя проведение ритуалов и обрядов – это более языческая традиция, однако она приобретает особую популярность в такие энергетически сильные дни, как осеннее равноденствие. Люди с давних времен чувствовали, что эта пора полна мистики и пытались "приоткрыть закулисье будущего".

Умывание

Хотя в 2021 году осеннее равноденствие начнется поздно вечером, наши предки верили, что к этому времени обязательно нужно помыться, чтобы смыть с себя все невзгоды и проблемы. Проведя ритуал очищения, вы откажетесь от всех негативных аспектов вашей жизни и откроете поток положительных вибраций.

Блюдо изобилия

Если вам хочется улучшить финансовую ситуацию или привлечь дополнительную мотивацию – приготовьте блюдо из нового урожая. Часто на осеннее равноденствие хозяйки пекли разнообразные пироги со сладкими начинками и угощали ими всех членов семьи, чтобы жизнь у них была легкой и полной счастья.

Проблемы на бумажке

Осеннее равноденствие – прекрасный повод избавиться от того, что вас тревожит и мешает вам жить. Напишите все свои проблемы на бумаге, закройте глаза и попробуйте представить и визуализировать проблемы. Сделав это, сожгите бумажку. Так вы сожжете не только слова, но и внутренние страхи и переживания.



День осеннего равноденствия: ритуалы и обряды / Фото Pexels

Притяжение любви

На осеннее равноденствие совершают ритуал, который поможет в будущем году найти любимого человека. Обряд заключается в создании пары. Это значит, что если у вас есть какой-то личный предмет, нужно приобрести ему пару, то есть предмет для своей будущей половинки. Это может быть еще одна подушка, зубная щетка, полотенце и тому подобное.

Обряд благодарности

Для того чтобы настроиться на добро и в дальнейшем иметь хорошие отношения с друзьями, родными и коллегами – просто поблагодарите их. Если нет возможности сделать это очно, то напишите или позвоните им. Все те, кто вам помогал, советовал, поддерживал вас в хороших и плохих ситуациях, заслуживают ваше "спасибо", которое согреет и сердце, и душу.