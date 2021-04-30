С Пасхой связано большое количество народных поверий, примет и обрядов. Одна из таких традиций – это окрашивание яиц. LifeStyle 24 собрал легенды о том, откуда взялся такой обычай.

К теме Что нужно святить на Пасху – какие продукты можно и нельзя класть в корзину

Немного из истории писанкарства

Сложно представить светлый праздник Пасхи без его главного символа – писанки. Обычай разрисовывать яйца разными причудливыми рисунками существует во многих странах, но в Украине это искусство получило широкое разнообразие техник и даже стало частью культурного кода нашей нации.



История писанкарства Украины

Древнейшие найденные в Украине яйца были изготовлены из глины и датируются примерно ХІІ – ХІІІ веками. Эти первые писанки отыскали во время археологических раскопок в Крылосе и в Жидачеве. Внутри артефактов были волшебные узоры – змеевидные знаки и образы растений. Наши предки верили, что в яйце есть душа, поэтому клали в него маленький шарик-камешек, который ее олицетворял.

Также Когда Пасха 2021: дата праздника и традиции

В 2013 году во Львове нашли драгоценную находку – 500-летнюю писанку из гусиного яйца, на которой был изображен древний символ – бесконечник. Сейчас эта уникальная вещь хранится в музее в Коломые. Культовые яйца находили и во время раскопок в святилищах Трипольской культуры и курганных захоронениях скифов в Восточном Крыму. Такие ранние образцы писанок еще раз доказывают, какими древними являются их история и символизм для людей.

Почему же красят яйца на Пасху

Яйцо – древний символ, который существовал еще задолго до христианства. Если верить мифам, то весь мир родился из яйца. Кроме того, яйцо – это символ солнца, плодородия и жизни.

Крашенки – это яйца, которые красят лишь в один цвет. В христианстве особое значение имеет красная крашенка – она символизирует кровь, которую пролил Иисус за грехи людей.

Существует множество легенд, откуда взялись яйца. Если верить одной из них, Мария Магдалина пришла к императору Тиберию, чтобы сказать, что Иисус Христос воскрес. К императору было запрещено приходить с пустыми руками, так что в качестве подарка Мария принесла яйцо. Тиберий не поверил рассказу о воскресении.

"Это так же невозможно, если бы это яйцо вдруг стало красным", – заявил он. От этих слов яйцо покраснело. Именно тогда Тиберий и воскликнул "Воистину воскрес!". Таким образом, красить яйца – это способ почтить память о чуде, которое возвестило о воскресении Христа.



Писанки Подолья

Еще одна легенда говорит о том, что Иисус в знак своего воскресения раздавал пасхальные яйца из своего гроба. Что интересно, класть яйца в гроб – это иудейский обычай.

Другая легенда говорит, что после смерти Христа один из присутствующих на банкете заявил, что поверит в воскрешение, только если зажаренная курица на столе оживет, а сваренные яйца покраснеют. Верите или нет, но согласно легенде, именно так и произошло.



Писанки Львовщины

Кроме легенд, обычаю красить яйца есть более рациональное объяснение. Во время 40-дневного поста было запрещено есть яйца. Однако куры не очень приспособились к церковному календарю и все равно несли яйца. Конечно, выбрасывать их никто не собирался, именно поэтому, чтобы продлить срок хранения, их варили. Поскольку яиц было много, то приходилось их как-то маркировать. Именно поэтому варили яйца в цветных отварах, чтобы не спутать с сырыми яйцами.

Какой легенде верить – это ваше дело, но если вы планируете красить яйца исключительно натуральными красителями, то в нашем материале вы найдете множество интересных, но в то же время простых идей.



Писанки Подляшья

Если яйца встречают в обрядах многих народов мира, то писанка – существует только в Украине.

Писанки – это яйца, которые окрашены в два или более цветов, на них наносили узоры. Их создают с помощью специального писачка с растопленным воском. Сегодня для этого используют самые разные технологии – квиллинг, декупаж и тому подобное, или обычные наклейки.

Дарение писанки – это особый ритуал на Пасху. В древности девушки дарили писанки парням, а самую красивую писанку готовили для того, кого любили. Это был едва ли не лучший способ рассказать о своих чувствах.

Считалось, что если вам дарят писанку с самого утра на Пасху, – то вы можете загадать желание. И если ваше сердце будет полно мира и любви – то оно обязательно сбудется.



Писанка Лемковщины

Еще одна из интересных традиций – биться яйцами. Сегодня дети воспринимают это как обычную игрушку, чтобы определять, чье же яйцо будет крепче. А вот в древности яйцо символизировало новую жизнь. Поэтому, чтобы старое уступило место новому, писанку разбивали.

В древности люди верили, что если покатать яйцо по земле – то в этом году они смогут получить хороший урожай. Само же яйцо хранили в доме в течение всего года – так хотели защитить себя и свою семью от невзгод.

А есть и более жуткий обычай. Считалось, что для того, чтобы пообщаться с умершим родственником, нужно было принести три красных яйца на могилу и креститься с умершим. После этого яйца скармливали птицам.

Все фото: 24 канал (Автор иллюстраций: Елена Левчук)