Сеем, сеем, посеваем: веселые посевалки для детей на украинском языке
Источник:24 канал
Хорошую традицию посевания в Украине отмечают 14 января, то есть на Старый Новый год, или на Василия. В это время мальчики ходят по домам и посевают хозяевам пшеницей, чтобы в их доме всегда царили достаток и радость.
Когда-то верили, что в день Старого Нового года первым в дом должен зайти именно мальчик. Люди считали, что так в их дом войдут добро, согласие и удача, так что юных засевальников ждали по-особому. Чтобы подарить хозяевам радость, мальчики щедро засыпали их дом зерном и во время этого пели посевалки.
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Красивые посевалки-2022 для детей
Сію, сію, посіваю.
З Новим роком Вас вітаю.
Хай завжди Вам щастя ллється,
Хай добро в сім'ї ведеться,
Хай здоров’я з Вами буде,
Хай Вас друзі не забудуть.
Хай кутя була багата,
Щоб весело і щасливо
провели Йорданські Свята.
***
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю!
Зичу щастя, гаразди,
Щоб не було в вас біди!
Ані вітру на загаті,
Ані сварки в вашій хаті!
Щоби каші все готові
Їли діти все здорові!
Щоби вам була з них втіха,
А на мені – грошей пів міха!
Сійся, родися
Жито-пшениця,
Та всяка пашниця!
Знизу корениста,
Зверху колосиста,
А полі – мед з житом,
А у домі – все з добром!
Христос ся рождає!
Красивые посевалки-2022 для мальчиков | Фото Pinterest
***
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим роком вас вітаєм!
Сієм зерном ваговитим
Добрим людям працьовитим,
Не з сівалок, а з долоні,
По долівці, по ослоні,
Посіваєм в кожній хаті,
Будьте радісні, багаті.
Сієм густо, перехрестям
На добробут людям чесним.
Промовляєм з кожним кроком,
З новим щастям, з Новим роком!
***
На добро я уповаю!
Ось пшеничка і пшоно,
Щоб кохання тут цвіло!
Ось горох і чечевиця,
Щоб всміхались ваші лиця.
Гречки, ячки вам і рису,
Все, що можна лиш бажати!
На Новий рік,
Аби вам родило
Краще, ніж торік:
Жито, пшениця,
Всяка паляниця,
Коноплі — по стелю,
А льон — по коліна.
Аби в вас, хрещених,
Голова не боліла.
Будьте здорові!
Ми прийшли вам посівати,
Щоб усіх пошанувати.
Сієм, сіємо зерном,
Новий рік щоб був з вином.
Від їди щоб стіл ломився,
Щоб і хліб не перевівся.
Сієм, сієм, посіваєм,
Щастя й радості бажаєм.
Щоб і дома, і на полі
Вам всього було доволі.
Сієм, сієм, посіваєм,
З Новим роком Вас вітаєм!
Посевалки на Старый Новый год 2022 | Фото Pinterest
***
Віншую вам нині, усі добрі люди,
Нехай Божа поміч завжди з вами буде.
Нехай тої днини, кожної години,
Бог благословить, біда хай загине.
Хай у вас все родить, жито і пшениця,
І всякеє збіжжя і всяка пашниця,
Зичу вам щастя і многая літ!
І вашій хатині, і вашій родині!
І всіх хто є в хатці, і всій Україні!
Христос ся рождає!
***
Нас послав Святий Василь
засівати в заметіль
й особливий дав наказ,
щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так:
на кохання - сієм мак,
сієм жито на добро,
а для сміху - ось пшоно,
на здоров'я вам овес,
щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісниx осіб
сієм вам пшеницю-хліб!
Сієм, сієм, засіваєм,
З Новим роком вас вітаєм!
***
Коли проб'є дванадцята година,
І Cтарий рік зустрінеться з Новим,
Хай пощастить і Вам, і всій родині,
Ми зичимо, щоб посміхнулись Ви!
Хай казку принесе на крилах вечір,
І казка щоб затрималась на вік,
І під ялинку щоб чарівні речі
Приніс Вам щедрий Старий, Новий Рік!
Веселые посевалки для мальчиков/ Фото LoraShen
***
Ой, застукав Новий рік до Вашої хати,
Я приходжу з Новим роком Вас завінчувати.
Не зважаю ні на сніг, ні на метелицю,
Тільки сію в Вашім домі золоту пшеницю.
Сійся, родися жито, пшениця і всяка пашниця,
Коноплі під стелю, а льон по коліна,
Щоб Вас хрещених голова не боліла.
Дай Вам, Боже, розстатися з пригодами злими,
Дай Вам, Боже, мішок грошей, а решту– дрібними!
Христос Рождається!
***
Хат оббіг вже багатенько.
Посипаю скрізь та сію,
Бо робити це я вмію.
Хай із каждої зернини
Зійде радість для родини,
А із кожного зерняти
Хай добробут йде до хати!
Будуть хазяї здорові
Сини й дочки – у обнові!
Щоб удачам вести лік,
І щасливим був весь рік!
На щастя, на здоров’я, на Новий рік,
Щоб вам вродило краще, як торік, –
У полі – зерном, у дома – добром,
В печі – пирогами, на столі – хлібами,
Хай буде ваша хата радістю багата,
Хай славиться добром, медом, пивом і вином,
Хорошими пирогами та щасливими піснями!