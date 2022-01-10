Подборка новых щедривок-2022 для взрослых и детей: красивые тексты на украинском языке
Источник:24 канал
13 января вся Украина отмечает Щедрый вечер. В этот особый праздник люди исполняют не менее особые песни – щедривки, в которых желают богатства и радости в доме хозяев.
К традиции щедрования на Щедрый вечер в основном присоединяются только молодые девушки. Обычно щедровать ходили в вышиванках и толпой. Иногда девушки переодевались в Меланку (так как Щедрый вечер выпадает на день чествования святой Мелании) и брали с собой одного парня, которого наряжали Василием.
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Новые щедривки-2022 на украинском языке
Тільки визирнув на небо
Місяць-зорепас,
Щедрий вечір, добрий вечір
Завітав до нас.
Йшов – не йшов, а просто линув,
Ми його чекали,
Щоб велику Україну
Лихо обминало.
У родину нашу всеньку
Стиха увійшов –
І до кожного серденька
Світлий шлях знайшов.
Залунали скрізь щедрівки
І слова вітань!
Щедрий вечір, добрий вечір…
Добрий день, настань!
***
Як на щедрий добрий вечір
До вас гості завітали
Миру, радості доречи
Вашій хаті побажали.
Тож за стіл скоріш сідайте
І стрічайте гарне свято
Усіх родичів збирайте
Як би не було багато!
Красивые щедривки 2022 на украинском языке
***
В нашій Україні
Свято гарне є!
Це Щедрівка з сином
Щедриком іде!
Віхола танцює
З Щедриком вгорі,
І Щедрівку чути
В кожному дворі!
І народ повсюди
Весело співа.
В тих піснях лунають
Мудрії слова.
На добро і спокій,
Щастя та любов
Шле благословення
Віщий дзвін церков!
Щоб на нашу землю
Повернувся мир,
Наших українців
Бог благословив!
***
Щедрик, щедрик, щедрівочко,
Йди з хати до хати
Добрих друзів добрим словом —
Серцем привітати.
Пироги, вилазьте з печі,
Наливайтесь, вина.
Добрий вечір, щедрий вечір,
Мати Україна.
Килим, килим, веселочко,
Клич гостей в оселі,
І співанкою гучною
Піднімись до стелі.
Стали в парі, стали в парі
Стрілочки-сестриці.
Вище чари, повні чари.
Чари-чарівниці.
Вітер басом, вітер басом,
А скрипками — хуга.
Бубон місяця нагрівся
Від пруга до пруга.
Сніговиця білолиця
І Мороз червоний —
Руки в боки й вихилясом —
Аж регочуть гони.
Хто там, хто там в шибку стука?
Може, гість далекий?
Може, змерзли біля вікон
Молоді смереки —
То щедрівка-мандрівочка
Йде з хати до хати…
Добрий вечір, щедрий вечір,
Україно-мати.
***
Стоїть церковця
Та й на схід сонця,
Щедрий вечір, добрий вечір
А в тій церковці
Аж три віконці,
Щедрий вечір, добрий вечір.
Перше віконце —
То ясне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір.
Друге віконце —
То ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір.
Третє віконце —
Ясні зіроньки,
Щедрий вечір, добрий вечір.
Ясні зіроньки —
То їх дітоньки,
Щедрий вечір, добрий вечір.
Ой сидять собі
Та й кругом стола,
Щедрий вечір, добрий вечір.
Та й їдять кутю
Та й пшеничную,
Щедрий вечір, добрий вечір.
А коло нього
Та й жона його,
Щедрий вечір, добрий вечір.
А коло неї
Та дітки її,
Щедрий вечір, добрий вечір.
Ой пошли ж, Боже,
Довгого віку,
Щедрий вечір, добрий вечір.
Та й діждати вам
Нового року,
Щедрий вечір, добрий вечір.
***
У Щедрий вечір, у добрий час
Ми вітаємо так вас!
Діти хай у Вашім домі
Будуть вік увесь здорові,
Господиня хай радіє,
А господар має втіху:
В новий рік добро, надіє,
Хай приспить щедрівка лихо.
В Щедрий вечір щедрівонька,
Прилетіла ластівка.
Гарну пісню заспівала,
Всій землі защедрувала.
Ми почули голос птиці,
Пісню з нею заспівали.
Приготуйте нам гостинці,
Щоби Вам защедрували.
В щедрий вечір, в Новий рік
Ми вітаємо усіх!
Будьте щедрі та багаті,
Пісня хай дзвенить у хаті.
Господиня, наче квітка,
А господар, ніби сокіл,
І такі ж хороші дітки!
З Новим Щастям! З Новим Роком!
Я щедрівочку свою
Добрим людям роздаю,
Ви її усім співайте,
Всюди радість засівайте.
В щедрий вечір, в Новий рік
Ми вітаємо усіх!
Будьте здорові, щасливі й багаті!
Хай пісня чудова лунає на святі!
Новые щедривки 2022 для детей
***
А ми будем щедрувати,
Бо пустили нас до хати.
У вас хата гарна, чиста
І ялиночка врочиста.
Ми щедрівочку співаєм –
Щастя в домі всім бажаєм.
Щоб росла у вас пшениця,
І родила вся пашниця,
І щоб хліб та пироги
На столі завжди були.
Щоб водилися і гроші,
Щоб харчі були хороші.
І щоб гривні та "зелені"
Набивали вам кишені.
Хай вам меду буде бочка,
І щоб заміж вийшла дочка.
А якщо доньки немає,
То господар хай придбає.
А як син у вас ще є –
Хай невістку Бог дає.
Щоб у вас була худоба,
А для нас – солодка здоба.
Ми помолимось за ласку –
Киньте в торбу ще ковбаску.
Всі ми щиро щедрували,
Щоб і сала в торбу дали.
Як мине цей рік багатий,
Ще прийдемо щедрувати.
***
Як ходили ми бродили,
То щедрівочку зустріли.
З нею ми прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,
В охорону - ангелятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,
Море сміху і любові.
Щоб усі були здорові!
***
Щедрий вечір, добрий вечір —
І дорослим, і малечі!
Щастя, радості, любові,
Щоб завжди були здорові
І багаті, і веселі
І надворі, і в оселі.
Щоб Господь оберігав,
Вам усе потрібне дав,
Щоб ви квітли з кожним кроком,
Отже, всіх вас з Новим роком!
Щедривки для детей и взрослых
***
Прийшли щедрувати до вашої хати.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
Тут живе господар – багатства володар.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його багатство – золотiї руки.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його потiха – хорошiї дiти.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
***
Добрий вечір вашій хаті!
Ми прийшли пощедрувати!
Щастя зичимо родині,
Миру неньці Україні,
Всім достатку і везіння
У сім’ї порозуміння!